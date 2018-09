Gli studenti del programma Inventor di SEI presentano i prototipi più innovativi

Lamezia - missione speciale con il sismometro 'Ligea' per Gli studenti del Don Milani : ... ricercatori dell'Istituto di Studi Avanzati di Bublino, hanno risposto alle domande degli studenti condividendo alcune delle loro esperienze sul come si può fare scienza in mare e più in generale ...

Catanzaro : incendio a ridosso degli alloggi del campus universitario - Gli studenti aiutano i vigili del fuoco : Un incendio si è sviluppato ieri sera in località Germaneto a Catanzaro, a ridosso degli alloggi del campus universitario: sul posto due squadre della sede centrale e anche alcuni studenti universitari, che si sono adoperati per spegnere le fiamme. Fiamme alte e fumo hanno creato disagi allarmando gli studenti che hanno tempestivamente richiesto i soccorsi. I pompieri hanno lavorato diverse ore per spegnere il rogo. L'articolo Catanzaro: ...

35 i miGliori studenti classificati alle Olimpiadi Italiane di Informatica 2018 : Si è conclusa sabato 15 settembre con grande successo a livello di performance e di partecipazione, l’edizione 2018 delle Olimpiadi

Gli studenti di tutto il mondo protestano per i loro diritti : Dal Messico allo Sri Lanka le nuove generazioni si sentono frustrate per la mancanza di prospettive dopo la laurea e sono sommerse dai debiti. Leggi

Gli studenti di tutto il mondo protestano per un'università migliore : I governi in questo modo tradiscono i cittadini perché concepiscono mettono la scuola in secondo piano rispetto al mondo del lavoro. Cosa significa oggi essere giovani e pieni di speranze? In quali ...

Spotify Premium per Gli studenti : 0.99 euro per 3 mesi in promo : Spotify versione Premium è in offerta a tempo limitata per tutti gli Studenti italiani maggiorenni (dalle superiori in su) che possono provare il servizio a 0.99 euro per i primi 3 mesi: i dettagli.Oggi il servizio di streaming musicale Spotify ha esternalizzato sul proprio sito ufficiale un offerta dedicata a tutti gli Studenti Italiani che in questo momento sono inscritti ad un istituito superiore o ad un università, ed abbiano compiuto i 18 ...

Bassano : scrive messaggio disperato sul muro del liceo - tutti Gli studenti gli rispondono : "There’s nowhere for me to be" (in italiano: "non c'è alcun posto per me"): è questa la frase che è apparsa sui muri del liceo Gian Battista Brocchi, in Viale XI Febbraio, 65 a Bassano del Grappa (comune in provincia di Vicenza). tutti l'hanno notata. Anche il preside dell'Istituto che, invece di arrabbiarsi per il muro imbrattato, ha provato a coinvolgere tutte le classi della sua scuola per dare un senso - e delle risposte - a quelle parole ...

Quei disegni senza colori deGli studenti testimoni : Gli alunni delle scuole di Certosa, Sampierdarena e Campomorone portano forti i segni della tragedia

SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A Messina - la nota congiunta dei Giovani democratici - Federazione deGli studenti e Rete deGli studenti ... : Il grave ritardo della messa a norma delle nostre scuole dimostra la scarsa considerazione che ha la politica per la SICUREZZA degli studenti e di chi lavora quotidianamente al nostro fianco, ...

Salvini concorda con Giulia Grillo : "Via il numero chiuso per Gli studenti di medicina" : "Bene la proposta del ministro Grillo, via il numero chiuso per gli studenti di Medicina". Matteo Salvini accoglie con entusiasmo l'idea del ministro della Salute, Giulia Grillo, che in un'intervista al Messaggero e al Mattino aveva definito la norma sull'accesso alla facoltà "non meritocratica". Il vicepremier continua: "Più spazio (e soldi) per le specializzazioni. Non è possibile che migliaia di ragazzi italiani debbano ...

Mobilità dolce per Gli studenti - entusiasmo per la giornata senza macchine : Il ' campus studentesto sperimentale ' è stato allestito per l'occasione con stand informativi, un'area relax e diverse postazioni di street sport a cura di Decathlon. Oltre a distribuire materiali ...

SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE E SCERBATURA : CONSIGliERI M5S - A RISCHIO STUDENTI PER MANCATI INTERVENTI NEI PRESSI DELLE SCUOLE. AMMINISTRAZIONE ... : "E' stato corretto da parte della giunta comunale sollevare la problematica della sicurezza degli edifici scolastici, ma sarebbe altrettanto opportuno occuparsi della salvaguardia degli alunni nei ...