Giovanni Tria | prima intervista dopo le ' dimissioni' | ' Perché resto | nel 2019 crescita

Def - Paolo Savona sostituisce Giovanni Tria : 'Vi spiego la manovra - stabilità politica e di bilancio' : Ed è anche una risposta alle preoccupazioni sui conti espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che si oppose proprio a Savona ministro dell'Economia rischiando di far saltare il ...

Luigi Di Maio : 'Piena fiducia in Giovanni Tria - ma ho trovato trabocchetti al ministero dell'Economia' : Tria deve restare al ministero della Economia e finanza. Si è descritta una situazione che non vera'. A parole, almeno, la linea resta quella della piena fiducia al titolare del Mef.

Rimpasto di governo - da Giovanni Tria a Giulia Grillo : i ministri che rischiano adesso : A cento giorni dal giuramento e approvata la legge di Bilancio si va verso il Rimpasto di governo, necessario per rinvigorire l'esecutivo. Se Giovanni Tria , nonostante sia stato protagonista del ...

Sergio Mattarella - la telefonata a Giovanni Tria e il precedente del governo Berlusconi col ministro Ruggiero : La cosa che voleva più di tutte Sergio Mattarella era che Giovanni Tria rimanesse al suo posto al ministero dell'Economia. Per il ministro così come per il presidente della Repubblica ci sono stati momenti di grande tensione tra gli attacchi e le minacce di Luigi Di Maio - 'Pretendo che un ministro serio trovi i ...

Manovra - Giovanni Tria e la telefonata con Sergio Mattarella : 'Resto per spirito di patria' : 'Non lascio solo per il bene della nazione, lo faccio per patriottismo - dice in tarda serata il ministro dell'Economia, secondo quanto riporta Repubblica - Si rischierebbe una tempesta finanziaria, ...

Sergio Mattarella - la telefonata a Giovanni Tria per pregarlo di non dimettersi : Ore drammatiche, quelle che sono seguite all'annuncio dell'accordo nel governo per un aumento del rapporto tra deficit e pil al 2,4% . Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dovuto piegarsi, e di molto, alle richieste di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini , visto che sua volontà era non superare per nulla al mondo il 2%. E il sito web del Sole 24 ...

Alan Friedman : 'Perchè Giovanni Tria ora deve dimettersi' : 'Ha dimostrato di essere impotente, incapace, sottomesso. Per questo io dico che Giovanni Tria deve dimettersi da ministro dell'Economia. Perchè messo sotto pressione ha dimostrato di non sapere tenere la barra'. Così Alan Friedman , giornalista e scrittore, a Piazza Pulita su La7 alla notizia dell'accordo raggiunto dal ...

Def - la bomba di Dagospia : 'Ha vinto Giovanni Tria' - umiliazione finale per Luigi Di Maio : Alla fine vince Giovanni Tria . Secondo Dagospia , che lancia l'indiscrezione sul Def a metà strada tra Palazzo Chigi e via XX Settembre, il ministro dell'Economia non ha mosso i suoi paletti e i colleghi, soprattutto Luigi Di Maio e i grillini, hanno dovuto abbassare il capo pur di non rischiare una crisi politica senza ritorno: la manovra andrà in ...

Giuseppe Conte - la figuraccia devastante : sputtanato da Giovanni Tria - cosa spunta dal decreto Genova : Prima clamorosa rottura tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Motivo: non la manovra, ma pur sempre i soldi, quelli necessari all'attuazione del tanto atteso decreto Genova . Nel testo presentato dal ministro delle Infrastrutture Danilo ...

Luigi Bisignani svela il piano di Sergio Mattarella : 'Se cade il governo niente voto e Giovanni Tria premier' : Per Luigi Bisignani sarà una vera e propria 'guerra'. Si riferisce alla scontro tra il Colle e Matteo Salvini sulla Rai. In un'intervento su Il Tempo , infatti, l'uomo che sussurrava ai potenti ...

Luigi Di Maio - ecco quando vuole - e potrà - cacciare davvero Giovanni Tria : Ma è assai probabile che tra i grillini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria le tensioni proseguano ben dopo l'approvazione della manovra finanziaria, che dovrà compiersi al massimo il 31 ...

Manovra - Giovanni Tria si piega a Matteo Salvini? Fonti della Lega : 'L'impegno del ministro' : Uno dei partecipanti alla riunione ha spiegato: 'Il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Giovanni Tria : "Reddito di cittadinanza ancora in studio" : "Parlare di pace fiscale non significa varare un nuovo condono", ma piuttosto significa "fisco amico" e "incremento della tax compliance", con "iniziative di aiuto ai cittadini in difficoltà". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al question time al Senato.Parlando poi di reddito e pensione di cittadinanza, ha spiegato: "Sono in corso da tempo approfondimenti tecnici delle amministrazioni coinvolte sulla configurazione ...

Giovanni Tria ignora Luigi Di Maio e tira dritto : il ruolo di Sergio Mattarella : Non sono dalla Ue e dalla Bce , che possono sembrare entità astratte nell'ambito di una politica nostrana che ha ancora margini di autonomia, quanto da Sergio Mattarella . Che lì lo ha voluto, ...