Giorgetti | La manovra può cambiare I festeggiamenti? Forse non era il caso

Manovra - Giorgetti frena : "Se necessario cambiamo" : In queste ore calde per il governo che deve fare i conti con le critiche dopo il varo della nota di aggiornamento del Def, arriva la "mediazione" di Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio prova a buttare acqua sul fuoco: "Nessuna forzatura, sono sicuro che con il Quirinale ci sarà un dialogo e un"interlocuzione continua da parte del presidente Conte. Ma è anche giusto che il primo Def proietti quelle scelte ...

Bilancio - Giorgetti (Lega) : “Il reddito di cittadinanza sarà nella manovra” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ribadisce che nella manovra sarà inserito il reddito di cittadinanza: "Non è che dobbiamo fare tutto in un anno. La stessa legge di Bilancio è pluriennale. L'importante è che si incominci un sentiero".Continua a leggere

Giancarlo Giorgetti sulla manovra : "Sforare il 2% ma con proposte serie" : "Si può arrivare anche allo sforamento del 2% ma non con provvedimenti di tipo demagogico per acquisire consenso". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti (Lega) a Otto e mezzo. Di Maio ha precisato che sarà necessario "attingere un po' dal deficit per realizzare le promesse elettorali. Su questo punto Giorgetti afferma: "Si può sforare solo con proposte serie e credibili perché i ...

Manovra - Giorgetti : "Tria può dormire sonni tranquilli? Nessuno di noi può" : Continua il braccio di ferro tra Lega, M5s e Tria per il varo della nuova Manovra. Da un lato ci sono le richieste pressanti dei due partiti che vogliono portare a casa legge di Bilancio la flat tax e il reddito di cittandinanza per onorare le promesse portate avanti poi con il "contratto di governo" che ha portato alla nascita dell'esecutivo Conte, dall'altra invece c'è la barra prudente di Tria che tenta di tenere a freno lUe che vigila ...