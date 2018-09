Ginnastica | World Challenge Cup 2018 | Chusovitina vince a 43 anni! De Jesus e Black

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : l’Italia chiude in bellezza - due medaglie nelle Finali di Specialità : L’Italia chiude in bellezza l’ultima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica . Dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale e aver alzato al cielo il trofeo del circuito internazionale itinerante, le Farfalle hanno brillato anche nelle Finali di Specialità a Kazan (Russia) mettendosi al collo altre due medaglie . Le ragazze di Emanuela Maccarani concludono al terzo posto la prova con i cinque ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia stellare - le Farfalle trionfano a Kazan! Battute Russia e Bulgaria : ... dopo aver alzato al cielo la Coppa del Mondo in primavera arriva una nuova apoteosi per la nostra Nazionale che si conferma ai vertici internazionali. Una prestazione semplicemente stellare per le ...