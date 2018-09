Gigi il bullo minaccia i tecnici e favoleggia tagli inesistenti

ilgiornale

(Di domenica 30 settembre 2018) L a resistibile ascesa di Luigi Di Maio. Nel governo ora è lui in primo piano. La figura del premier Giuseppe Conte è sempre più sbiadita e ora con l"incasso del reddito di cittadinanza Di Maio è riuscito ad oscurare persino l"attivissimo Matteo Salvini. E ieri il vicepremier pentastellato ha impazzato tra interviste, comparsate in tv e la partecipazione al Global Forum 2018 per la democrazia diretta in Campidoglio. La perdita di qualche decina di miliardi a Piazza Affari e il monito lanciato dal Quirinale lo inducono a fornire rassicurazioni sulla permanenza dell"Italia nella zona euro. "Qualcuno pensa che adesso si voglia utilizzare la scusa della manovra per uscire dall"Europa o per uscire dall"euro: tutte sciocchezze", assicura Di Maio. Il ministro dello Sviluppo Economico intervistato da Maria Latella rassicura i mercati. Appena il Def sarà pubblicato si vedrà che contiene "il più ...