GFVip | la sorella di Lisa Fusco attacca la Marchesa | «Si è autonominata marchesa»

leggo

: RT @cride_mar: #GFvip #GFVIP3 #DomenicaLive la sorella della Fusco è anche peggiore di Lisa. Accanita, cattiva e morbosamente vogliosa di T… - BacciChicca : RT @cride_mar: #GFvip #GFVIP3 #DomenicaLive la sorella della Fusco è anche peggiore di Lisa. Accanita, cattiva e morbosamente vogliosa di T… - Pinkettaa : #GFVip Dopo che la Marchesa avrà sentito ciò che la sorella della. Fusco ha detto su di lei, la aiuterà ancora a tr… - AiroldiMoira : Giulia provvedi benedetta e proprio cosi dovevi vederla con la sorella all isola e scatenata!! #gfvip -

(Di domenica 30 settembre 2018) ROMA - 'Lasi è. Oggi in Italia il titolo si acquista. Prima era un'estetista, negli anni Novanta faceva televendite in tv locali del Lazio per vendere creme contro i ...