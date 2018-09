Gf Vip | anticipazioni | l' ingresso di Lory Del Santo e la prima eliminazione

Temptation Island Vip 2018/ Anticipazioni : Sossio Aruta contro tutti - Ursula lo perdonerà? : Temptation Island Vip, coppie e news. Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati? Lei inizia ad uscire con Giorgio Alfieri, scatenando la gelosia del compagno(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:20:00 GMT)

Temptation Island Vip anticipazioni : Andrea e Alessandra non si sono lasciati : Andrea Zenga e Alessandra stanno insieme dopo Temptation Island Vip? Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, e i colpi di scena si sono sprecati. Cosa è successo? C’è stato il tanto atteso falò di confronto tra Nicoletta Larini e Stefano Bettarini. Un confronto davvero tiratissimo. E dopo aver discusso animatamente per oltre mezz’ora alla fine hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : il falò tra Nilufar e Giordano e non solo : Temptation Island Vip Anticipazioni prossima puntata: Giordano e Nilufar lasciano il programma Anche la terza puntata di Temptation Island Vip si preannuncia avvincente e scoppiettante. Dopo il falò di confronto tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, la prossima settimana è il turno di Nilufar e Giordano di Uomini e Donne. A chiedere di lasciare il […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island Vip: il falò tra Nilufar e Giordano e non ...

LA VITA PROMESSA/ La fiction Rai batte il Grande Fratello Vip. Anticipazioni ultima puntata : La VITA PROMESSA, Anticipazioni terza puntata, 24 settembre su Raiuno: Carmela e Amedeo Ferri sono sempre più vicini; negli Stati Uniti arriva la sposa di Rocco.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:08:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND Vip anticipazioni : NILUFAR e GIORDANO - falò anticipato? : Grande attesa per la messa in onda della seconda puntata di TEMPTATION ISLAND Vip, in programma stasera (martedì 25 settembre 2018) su Canale 5; oltre al falò di confronto tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, la conduttrice Simona Ventura dovrà gestire la crisi del rapporto tra GIORDANO Mazzocchi e NILUFAR Addati, fidanzati da quattro mesi dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. Le anticipazioni indicano che GIORDANO non prenderà affatto ...

GRANDE FRATELLO Vip 3 - anticipazioni : DIECI concorrenti in nomination! : Nel corso della prima diretta della terza edizione di GRANDE FRATELLO Vip, andata in onda ieri sera (24 settembre) su Canale 5, non sono mancate alcune sorprese: Ilary Blasi, dopo le dovute presentazioni, ha diviso i 18 concorrenti in due squadre per stabilire chi dovesse soggiornare nella casa lussuosa di Cinecittà e chi, invece, dovesse stare nella caverna (decisamente meno confortevole). La squadra rossa è stata così composta da Martina ...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Tutto pronto per la prossima edizione del reality show di Canale 5, in onda a partire da lunedì 24 settembre. Conduce Ilary...

Grande Fratello Vip 3 prima puntata : anticipazioni 24 settembre 2018 : Grande Fratello VIP 3 prima puntata. Torna con l’attesissima prima puntata in diretta su Canale 5 lunedì 24 settembre 2018 la terza edizione del reality con le celebrità. Ecco tutte le anticipazioni sulla prima puntata. SCOPRI TUTTO SUL #GFVIP3 Grande Fratello Vip 3 prima puntata: anticipazioni 24 settembre 2018 Anche per questo Grande Fratello Vip 2018 tornano alla guida Ilary Blasi insieme a Alfonso Signorini. Non ...

Grande Fratello Vip 3 puntata 24 settembre 2018 : anticipazioni e diretta : Grande Fratello Vip è in onda con la seconda edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la ...

Anticipazioni Temptation Island Vip - le coppie che si sono lasciate e quelle che stanno ancora insieme : il clamoroso spoiler : Le prime indiscrezioni sulle coppie di Temptation Island Vip svelano le coppie rimaste insieme dopo il reality e quelle che invece si sono dette addio La prima edizione di Temptation Island Vip è andata in onda con la sua prima puntata, ma già trapelano le prime Anticipazioni su come andrà a finire tra le coppie protagoniste. I vip divisi nei due villaggi del reality si lasceranno o continueranno a stare insieme? L’amore resisterà ...