Germania e Italia a Marzabotto in nome dell' Europa | per non dimenticare

Moavero - Italia e Germania insieme per Ue : ANSA, - MARZABOTTO , BOLOGNA, , 30 SET - "Essere qui insieme vuol dire, Italia e Germania insieme, mano nella mano, per portare avanti il disegno dell'Unione Europea". Lo ha detto, il ministro degli ...

Ministri Italia e Germania a Marzabotto : ANSA, - Marzabotto, BOLOGNA,, 30 SET - Visita a Marzabotto, in occasione del 74/o anniversario degli eccidi nazifascisti del 1944 per i Ministri degli Esteri di Italia e Germania, Enzo Moavero ...

L'Italia non ci sta. Salvini : "Germania sorda sui migranti - non firmo accordi a pezzetti" : L'Italia non firma. Berlino ha più volte dato per fatto l'accordo con Roma sui movimenti secondari dei migranti, ma Matteo Salvini delude nuovamente le aspettative tedesche."Io non firmerò nessun accordo, finché la Germania si fingerà sorda e non entra in merito alle nostre richieste" dice il ministro dell'Interno italiano in un'intervista al quotidiano viennese Die Presse. "Non firmo accordi a pezzetti. L'accordo da ...

“La Germania ha speso 70mila marchi per la mia formazione - io le ho dato 700mila euro di tasse. Italia poco furba” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sono un Italiano emigrato e in Germania ho raggiunto obiettivi che nel mio Paese non avrei neanche potuto immaginare. Sono partito davvero con una ...

Polo - Europei 2018 : ITALIA IN FINALE dopo 13 anni! Decisiva la vittoria sulla Germania : Il Polo azzurro scrive, per la quarta volta, una pagina di storia in Europa: l’ITALIA è in FINALE degli Europei in corso di svolgimento al Polo Club Villa a Sesta, che si trova a Siena. La formazione del nostro Paese, composta dal capitano Gualtiero Gori, Nicholas Lopes Fuentes, Nicolas e Martin Joaquin, ha superato per 6-5 la Germania nell’incontro decisivo del girone B. Delle altre tre finali giocate, l’ITALIA ne ha vinta ...

Aquarius 2 - accordo tra Francia - Spagna - Portogallo e Germania per accogliere i 58. Macron : “Crisi Italia-Ue sui migranti” : Il Portogallo accoglierà 10 migranti a bordo dell’Aquarius 2. È Lisbona, stando ai media francese, ad annunciare un accordo con la Francia e la Spagna per l’accoglienza delle persone a bordo della nave. Malta invece recupererà i migranti ma non parteciperà alla ripartizione. La decisione è stata presa assieme a Parigi e Madrid. Un accordo, spiega il ministero dell’Interno di Lisbona, “è stata presa in modo solidale e concertato con ...

Polo - Europei 2018 : l’Italia sfida la Germania - match fondamentale dopo le vittoria su Spagna e Austria : Giornata fondamentale per l’Italia gli Europei 2018 di Polo che si stanno svolgendo a Villa a Sesta (Siena). dopo aver travolto la Spagna e l’Austria, oggi gli azzurri scenderanno in campo per affrontare l’ostica Germania in una partita decisiva per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna continentale. Gualterio Giori, Tomas Joaquin, Nicolas Lopes Fuentes e Martin Joaquin se la dovranno vedere contro gli ostici ...

"Io - italiana e con due bambine. E la Germania vuole cacciarmi" : Gli italiani ospiti 'sgraditi' in Germania? A quanto pare diversi nostri connazionali avrebbero subito pressioni per tonarnare 'a casa' da parte dell'ufficio per gli immigrati tedesco. Come ha ...

«Quindici giorni per lasciare la Germania» Il caso degli immigrati italiani «invitati» a rimpatriare : Sarebbero almeno un centinaio in Germania i casi di immigrati italiani invitati a fare le valigie e lasciare il Paese. La causa di tutto è una legge entrata in vigore il 20 luglio 2017 che recepisce ...

Comites Berlino : "La Germania non sta cacciando gli italiani senza lavoro" : "La Germania non sta cacciando dai propri confini gli italiani senza lavoro". A sostenerlo è Simonetta Donà, presidente del Comites di Berlino, comitato italiani all'estero, organo di rappresentanza della nostra comunità nella circoscrizione che raggruppa la capitale tedesca, il Brandeburgo, la Sassonia, l'Alta Sassonia e la Turingia. "Non solo noi di Berlino non siamo stati contattati da nessun italiano lamentando la ...

Germania - donna italiana denuncia : “Ufficio immigrazione mi ha intimato di trovare lavoro entro 15 giorni o sarò rimpatriata”. Non è un caso isolato : “Mi hanno comunicato che avevo quindici giorni di tempo, visto che non potevo provvedere a me stessa, per trovare un lavoro: altrimenti mi avrebbero rimpatriato e avrebbero pure pagato il viaggio a me e alle bambine, se non fossi stata in grado di poterlo pagare io”. A raccontare la vicenda a Cosmo, la trasmissione in italiano di Radio Colonia, è una donna italiana che si è trasferita in Germania nel 2013 e, dopo aver smesso di ...