Genova | Salvini alla festa della Lega | ' Si possono trovare altri fondi per questa città'

Genova - Salvini : per il commissario abbiamo un nome di prestigio : "Oggi abbiamo dato un consiglio, un nome, un cognome e un curriculum di altissima professionalità, genovese che ha girato il mondo", per la carica di commissario straordinario per Genova, "coinvolto direttamente, anche tramite famiglia, nel disastro". Lo dice Matteo Salvini a Milano. "Serve un manager, onesto, pulito, ...

Ponte Morandi - Vigili Fuoco installano sensori sui monconi/ Salvini-Di Maio contro Conte su Decreto Genova : Ponte Morandi, Di Maio-Salvini contro Conte: "su Decreto Genova premier decide tutto da solo". Retroscena e ultime notizie: Governo Lega-M5s si spacca? Parla uno dei sopravvissuti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:57:00 GMT)

Ponte di Genova - Conte e il decreto «in autonomia» : tensione con Salvini e Di Maio : Raccontano che la sera prima che si votasse il decreto «fantasma» su Genova, Matteo Salvini in una cena a casa sua abbia detto ai commensali: «Ma io perché domani devo andare a votare un decreto di ...

Salvini : concordare commissario Genova : 14.13 Il nome del commissario straordinario per l'emergenza a Genova "è giusto concordarlo con gli enti locali", dice il vicepremier Salvini.Togliere la concessione ad Autostrade? "Assolutamente sì. Chi sbaglia deve pagare, 43 morti lo meritano", aggiunge. Riguardo alla fiscalità, il quoziente familiare "è uno degli obiettivi" del governo, anche se "non ci riusciamo nei primi 5 mesi", dice Salvini.Poi ironizza: "Sono un indagato che rischia ...

Genova - cosa manca nel decreto sul ponte Salvini - tensioni con M5S : non si lavora : manca il commissario straordinario che dovrà coordinare i lavori, manca il metodo che si vorrà seguire, si sa poco o nulla sulla cordata di aziende che dovrebbe fare i lavori.

'Lo prevede la legge Salvini' e si fanno dare soldi e gioielli : arrestati tre rom a Genova : Ai tre sinti, Armandino e Irma Cena, 45 e 51 anni, ed Erika Grimaldi, 46 anni, nel corso di alcune perquisizioni, i poliziotti hanno sequestrato una Porsche Macan, utilizzata per mettere a segno i ...

Sentenza Genova - Salvini : “Non sto pensando a un nuovo partito. Il nome Lega non si tocca” : Mercoledì 5 settembre il Tribunale del riesame di Genova deciderà sulla richiesta della Procura di bloccare i fondi del Carroccio, ma Matteo Salvini, leader del partito, alla Berghèm Fest ha detto: “Andiamo avanti anche senza soldi: non sto pensando a un nuovo partito, perché il nome ‘Lega’ non si tocca”. L'articolo Sentenza Genova, Salvini: “Non sto pensando a un nuovo partito. Il nome Lega non si tocca” ...