Genova | attesa per il commissario

Decreto Genova - Mattarella ha firmato. Attesa per il nome del commissario : Il testo prevede spese per 493 milioni di euro, di cui la maggior parte per demolizione e ricostruzione. Salvini sul commissario: "Il nome lo hanno Conte e Di Maio"

Genova - decreto per il ponte - lo Stato anticipa 360 milioni : Autostrade fuori dalla gara. Attesa per l'ok del Colle : A pagare la ricostruzione del ponte di Genova, crollato il 14 agosto scorso, sarà lo Stato. Il testo finale del decreto, arrivato ieri al Quirinale, conferma quanto anticipato dal Messaggero....

Decreto Genova - Toti : “Attesa imbarazzante - non è strada buona. Spero di ricredermi” : “Genova è una città che ha molta pazienza, ha molta consapevolezza del ruolo che le è toccato in questa tragedia, ha voglia di ripartire. È una città abituata a lavorare e collaborare ma non è una città abituata a subire, per conto di altri ritardi, insensatezze, strani e tortuosi percorsi che non la riguardano”. Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sui ritardi della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del ...

Decreto Genova - Conte : “Non siamo venuti meno alle promesse. Siamo in attesa dei riscontri del Mef” : Il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa post-consiglio dei ministri, risponde alle domande sul Decreto emergenze: “Non sono venuto alle promesse. Il commissario ci sarà dieci giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto legge. Siamo in attesa delle risposte dal Mef e domani mattina potrebbe già essere inviato al Colle”. L'articolo Decreto Genova, Conte: “Non Siamo venuti meno alle promesse. Siamo in attesa dei ...

Carige - cresce attesa per assemblea soci e decisione Tribunale Genova su patto : Il titolo Carige continua a rimanere sotto la lente degli investitori a Piazza Affari. cresce l'attesa per la prossima assemblea degli azionisti dell'istituto genovese, in calendario giovedì 20 ...

Tra dolore e attesa - Genova ricorda le 43 vittime del crollo del ponte Morandi : 'Questo è il nostro Ground Zero, la città ne uscira più forte', assicura il sindaco. Al via le operazioni per installare i sensori di controllo sui monconi del viadotto crollato - Alle 11.36 Genova si ...

Crollo Genova - l'attesa degli sfollati a un mese dalla tragedia : Genova, askanews, - "La situazione è ancora in divenire. Molti hanno già individuato una sistemazione alternativa e si sono ricollocati autonomamente, alcuni hanno opzionato case del Comune e molti ...

PONTE MORANDI - 300MILA EURO PER I SENSORI/ Ultime notizie Genova : scelta azienda - attesa data installazione : Crollo PONTE MORANDI: 2 gli incidenti probatori. Ultime notizie, SENSORI in ritardo: quando arriveranno? Prosegue a rilento l'istallazione degli strumenti di sicurezza(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:54:00 GMT)

Genova : l'attesa degli sfollati e il ricordo delle vittime : In arrivo oggi i primi alloggi, mentre il ponte che scricchiola fa temere per la sicurezza. I cittadini si riuniscono in piazza per condividere il dolore

Genova - attesa per la consegna delle prime case agli sfollati | : Lunedì alle 16 il presidente ligure Toti e il sindaco Bucci consegneranno i primi alloggi alle persone che non possono rientrare nelle loro abitazioni , che verranno demolite, . Governatore: "Casa per ...