Forza di gravità | oltre 200 esperimenti non sono bastati a misurare il punto G

(Di domenica 30 settembre 2018) G. NonG. Costante G: coefficiente di proporzionalità, conosciuto anche come costante di gravitazione universale. Compare nella legge di gravitazione universale, formulata alla fine del Seicento da Isaac Newton, che recita: “laF che attrae due corpi di massa m1 e m2, posti alla distanza l è data dall’espressione Gm1m2/l2. G compare anche nell’equazione del campo gravitazionale, equazione fondamentale della teoria della relatività generale pubblicata nel 1916 da Albert Einstein. Essendo una costante, G non dipende dalle masse usate per determinarla sperimentalmente, né dal luogo, né dal momento scelto per effettuarne la misura. Dunque dovrebbe essere piuttosto facile. Falso. A differenza di altre costanti che conosciamo con precisione (vedi π, pi greco, la velocità della luce c , la massa dell’elettrone e), per G abbiamo una misura “ufficiale” solo approssimata: ...