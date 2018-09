Fortnite | il misterioso cubo viola è ritorna a spostarsi | ma questa volta si sta

Fortnite : il misterioso cubo viola potrebbe continuare a crescere nella Stagione 6 : Il mistero del cubo viola ha caratterizzato buona parte della Stagione 5 di Fortnite, con la community del Battle Royale di Epic Games che nel corso delle settimane ha elaborato quasi ogni tipo di teoria su questa enigmatica entità.Stando però a quanto riporta Fortnite Intel, con l'avvicendarsi delle stagioni il cubo potrebbe non aver esaurito il suo ruolo all'interno del gioco. Il datamining dei file di Fortnite evidenzia che il misterioso ...

Fortnite : il misterioso cubo distrugge l'edificio di Pinnacoli Pendenti : La nuova costruzione di Pinnacoli Pendenti, uscita dai cantieri solamente con la patch 5.40, è stata miseramente rasa al suolo dal misterioso cubo che da giorni si aggira per la mappa apparentemente senza meta.Come riporta Dexerto infatti il cubo, affettuosamente chiamato "Kevin" dalla community, ha distrutto il nuovo edificio comparso da qualche giorno a Pinnacoli Pendenti. Chi se lo sarebbe mai aspettato?Il nuovo edificio era sorto per ...

Fortnite : ecco dove si dirigerà il misterioso cubo gigante : Se giocate a Fotnite molto probabilmente sarete incappati anche voi nel misterioso cubo gigante che da qualche settimana a questa parte sta girovagando per la mappa di gioco.Ebbene, come riporta Fortniteintel, alcuni appassionati videogiocatori potrebbero aver scovato le future locazioni in cui si stabilirà il cubo.Il trucco consiste nel ricorrere alla versione mobile del gioco ed impostare i dettagli grafici al minimo. Così facendo la visuale ...

Svelato Fortnite High Stakes : il misterioso evento e skin Wild Card : Epic Games ha twittato recentemente riguardo un nuovo e misterioso evento di Fortnite chiamato High Stakes. Prenderà il via nei prossimi giorni in Fortnite Battaglia Reale e introdurrà la nuova modalità a tempo Getaway, una nuova serie di sfide ma anche una nuova skin chiamata Wild Card. Guardando l'immagine in molti hanno cominciato ad immaginare di che cosa si possa trattare: rapine o simile magari alla modalità non ufficiale Protect the ...

Il misterioso cubo gigante di Fortnite è ora circondato da un campo gravitazionale : Ormai è una vera e propria tradizione: ogni nuova stagione di Fortnite deve essere anticipata o accompagnata da un mistero che appassiona tutta la community del titolo creato da Epic Games. L'assoluto protagonista di questo periodo è il misterioso cubo viola gigante che prima è comparso dal nulla, che nel corso dei giorni ha iniziato a spostarsi e che è anche stato "violato" da una manciata di giocatori. Ma il mistero si infittisce.Sì perché il ...

Fortnite : alcuni giocatori sono riusciti ad entrare nel misterioso cubo comparso nella mappa : Per chi non lo sapesse, la scorsa settimana un cubo gigante, magico e misterioso è apparso dal nulla nella mappa di Fortnite dove un fulmine aveva colpito la zona in precedenza. E non molto tempo dopo, questo cubo ha iniziato a muoversi verso una destinazione sconosciuta, un processo lento che è ancora in corso.Detto questo, alcuni giocatori sono riusciti a fare ciò che nessun altro è stato in grado di fare: sono entrati nel cubo, come segnala ...

Fortnite : compare un misterioso cubo gigante a Palmeto Paradisiaco : Fortnite non smette mai di stupire e la sua mappa muta in continuazione con ulteriori elementi misteriosi che fanno presagire che qualcosa di strano sta per accadere.Come riporta Inverse, è da poco apparso un misterioso cubo gigante in gioco, precisamente esso si trova a Palmeto Paradisiaco qualora decidiate di andargli a fare una visita.L'apparizione è avvenuta in seguito alla patch 5.30 del gioco. Il cubo è apparso su una collina, dove prima ...

Fortnite Stagione 6 in arrivo? Qualcosa di misterioso accadrà il 27 agosto : orario e teorie a Tomato Town : Ieri le prime segnalazioni da uno Youtuber: è stato trovato un nuovo portale dimensionale in Fortnite nei pressi di Tomato Town. Un indizio che Qualcosa di grosso sta per accadere nel gioco, uno stravolgimento che non avviene da qualche settimana, insomma da quando è iniziata la Stagione 5. I portali in passato hanno ad esempio fatto sparire Durr Burger, “ritrovato” poi nella vita reale nel deserto californiano. Sembra però che certe le ...