Formula1 Hamilton conquista Sochi; Bottas lo aiuta | 2°; Vettel 3°

Formula1 Sochi - Bottas in pole; Hamilton 2° - Vettel 3° : C'è Bottas in pole a Sochi . Il finlandese della Mercedes conferma il feeling con la pista russa e conquista la seconda pole stagionale precedendo il compagno Hamilton , autore di un errore nel suo giro ...

Formula1 Sochi Libere1 - Vettel inizia bene; Hamilton 3° - Giovinazzi 10° : Sebastian Vettel e la Ferrari davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP di Russia. Il tedesco in 1'34'488 ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, 1'34'538, e la Mercedes del ...

Formula1 Hamilton non dorme tranquillo : "Il gap dalla Ferrari resta" : La Ferrari non ha fatto perdere il sonno a Lewis Hamilton , che nel venerdì di Monza ha incassato il 3° tempo di giornata con filosofia: "Ci siamo svegliati con una pioggia torrenziale che implicava ...

Formula1 : Hamilton - strana assenza. Non è ancora a Monza : Mentre la Ferrari riempiva di passione la Darsena di Milano, e Vettel e Raikkonen raccoglievano entusiasmo fra i tifosi e domande in conferenza stampa, Lewis Hamilton non lasciava traccia di sé a ...