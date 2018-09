Formula Uno | Sochi | Hamilton vince con polemica davanti a Bottas e Vettel

Formula Uno : Hamilton trionfa a Sochi : 14.53 Lewis Hamilton (Mercedes) si aggiudica il Gp di Russia, davanti al compagno di squadra Bottas. Il britannico rafforza così la leadership nel Mondiale (+50) su Vettel,terzo sul traguardo di Sochi. Quarta l'altra Ferrari di Raikkonen. Al via Bottas, in pole, prende la testa Al 13° giro il finlandese rientra ai box e viene rilevato in testa da Verstappen, autore di una stupenda rimonta (era partito in fondo alla griglia). Al 44° giro ...

Formula Uno - doppietta Mercedes a Sochi. Bottas davanti a Hamilton e Vettel : Valterri Bottas fa la voce grossa nelle qualifiche del gran premio di Russia, a Sochi. Il pilota finlandese della Mercedes è stato autore di una prestazione da urlo dato che si è messo dietro anche il compagno di squadra, e leader della classifica piloti, Lewis Hamilton che nell'ultimo tentativo nel Q3 è stato autore di un piccolo errore che ne ha compromesso la possibilità di poter strappare la prima posizione al compagno di squadra. Terzo ...

Formula Uno : Bottas in pole a Sochi : 15.07 Valtteri Bottas (Mercedes) partirà in pole nel Gp di Russia. Il finlandese (sesta pole in carriera,seconda stagionale) precede il compagno di squadra Hamilton.Seconda fila tutta Ferrari con Vettel e Raikkonen. Completano la 'top ten' Ocon, Leclerc, Magnussen, Perez, Grosjean e Ericsson. Nella Q1 eliminato a sorpresa Alonso, mentre nella Q2 le Red Bull di Ricciardo e Verstappen e le Renault di Sainz e Hulkenberg restano ai box,in quanto ...

I piloti italiani e la Formula 1 : un digiuno lungo otto anni : I piloti italiani e la Formula 1: un binomio leggendario negli anni "50 venuto a mancare ai giorni nostri. Dopo un digiuno durato otto anni, finalmente le speranze di rivedere il tricolore sul gradino più alto del podio tornano con Antonio Giovinazzi.E' quindi nella prima metà del secolo scorso in cui dobbiamo far tornare la memoria, per ritrovare i nomi indissolubilmente diventati leggende: Alberto Ascari e Giuseppe Farina.Anno 1950, per la ...

Formula Uno - Vettel ci crede ancora : Sochi ultima chiamata : Sebastian Vettel non molla la corsa al titolo iridato: nonostante i 40 punti di distanza da Lewis Hamilton, il pilota della...

Formula Uno : pole Hamilton a Singapore : 16.08 Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp di Singapore. Il britannico della Mercedes (79.ma pole in carriera,7.ma stagionale) precede la Red Bull di Verstappen. Terzo crono per la Ferrari di Vettel e quinto per il compagno di squadra Raikkonen.Tra i due Bottas.Completano la "top ten" Ricciardo, Hulkenberg, Ocon,Perez e Grosjean. Nella Q1 Bottas (12°), ma soprattutto Hamilton (14°), rischiano la clamorosa ...

Uno Schumacher pronto a guidare la Ferrari - in Formula 1 nel 2019 : Schumacher jr potrebbe essere nel prossimo futuro un pilota della Ferrari. Mick, figlio di Michael, scala le classifiche dell’automobilismo mondiale.

TommyXLewis – Hilfiger festeggia a New York il lancio della collezione ispirata al campione di Formula Uno [GALLERY] : Un mega party con tante celebrità quello organizzato da Tommy Hilfiger per il lancio della linea TommyXLewis Tommy Hilfiger ha celebrato il lancio della prima collezione TommyXLewis AI 2018/2019 a New York disegnata dall’iconico designer americano Tommy Hilfiger e dal pilota britannico, quattro volte campione del mondo di Formula Uno FIA e ambasciatore globale del marchio Tommy Hilfiger uomo, Lewis Hamilton. La collezione rivisita il ...

Formula 3 - Mick Schumacher cala il poker : il figlio del Kaiser centra uno splendido successo al Nurburgring : Il giovane pilota tedesco ha conquistato il quarto successo in questa stagione del FIA Formula 3 European Championship Mick Schumacher cala il poker, vincendo la quarta gara in questa stagione della Formula 3 European Championship. Il giovane pilota tedesco si impone sul circuito del Nurburgring, ottenendo così il secondo posto in classifica generale alle spalle di Ticktum, terzo oggi al traguardo. Il figlio del Kaiser parte benissimo e, ...

Formula Uno - spazio ai giovanissimi : il 18enne Lando Norris alla McLaren : Sarà Lando Norris ad affiancare Carlos Sainz in McLaren nella stagione 2019 di Formula 1, una coppia di piloti molto giovane...

Formula Uno : Hamilton trionfa a Monza : 16.37 Lewis Hamilton (Mercedes) trionfa al Gp d'Italia dopo uno spettacolare duello con Raikkonen. Verstappen chiude terzo,ma poi è retrocesso al 5° posto per la penalizzazione di 5". Terzo quindi Bottas e quarto Vettel. Subito brividi al via:Raikkonen, in pole,prende la testa.Hamilton supera Vettel che si gira e va in testacoda. Vettura danneggiata per il tedesco che riparte così ultimo. Si ritirano Alonso, (nel 2010 centrò l'ultima vittoria ...

Formula Uno : prima fila Ferrari a Monza : 16.06 prima fila Ferrari, dopo 18 anni,nelle qualifiche del Gp Italia.A Monza prima pole stagionale di Raikkonen,grazie al giro record di 1'19"119,davanti al compagno di squadra Vettel.In seconda fila le Mercedes di Hamilton e Bottas; poi Verstappen,Grosjean,Sainz,Ocon e Gasly. Nella Q1 delusione Sauber-Alfa Romeo con la eliminazione di Ericsson e Leclerc.A sorpresa va fuori anche Perez. Hulkenberg e Ricciardo nella Q2 preferiscono restare ai ...

Gran Premio Monza Formula Uno : dove vedere la gara in Tv e in streaming : dove vedere Gran Premio Monza Formula Uno Tv streaming. E' arrivato uno dei momenti più attesi della stagione per tutti gli appassionati di motori, il Gran Premio di Monza di Formula Uno, dove la Ferrari conta sempre di dare il massimo davanti a tutti i suoi tfosi. Il momento è particolarmente favorevole per Sebastian Vettel