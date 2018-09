: A per me la formula uno e finita oggi non parlo dei punti ma Non mi eccita più. mettici che adesso le gare saranno… - DiSandrhot : A per me la formula uno e finita oggi non parlo dei punti ma Non mi eccita più. mettici che adesso le gare saranno… - sportface2016 : #Wolff spiega così a #Bottas l’ordine di scuderia durante il #RussiaGP - CyberNewsH24 : • News • #Formula Uno: Hamilton trionfa a Sochi -

Lewis(Mercedes) si aggiudica il Gp di Russia, davanti al compagno di squadra Bottas. Il britannico rafforza così la leadership nel Mondiale (+50) su Vettel,terzo sul traguardo di. Quarta l'altra Ferrari di Raikkonen. Al via Bottas, in pole, prende la testa Al 13° giro il finlandese rientra ai box e viene rilevato in testa da Verstappen, autore di una stupenda rimonta (era partito in fondo alla griglia). Al 44° giro l'olandese cambia le gomme e dà il via libera ache va a centrare il 70° successo (8°stagionale)(Di domenica 30 settembre 2018)