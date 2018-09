Fognini | sconfitta amara in Cina

ATP Los Cabos – Del Potro non si scompone dopo la sconfitta : “Fognini ha meritato. Ranking? È solo un numero” : Juan Martin Del Potro è apparso sereno dopo la sconfitta nella finale dell’ATP di Los Cabos: il tennista argentino ha elogiato i meriti di Fognini, spiegando anche di non pensare al ranking Nelle prime ore del giorno in Italia, Fabio Fognini ha superato Juan Martin Del Potro nella finale dell’ATP di Los Cabos. Il tennista azzurro, contro i favori del pronostico, si è imposto sul numero 4 del ranking in due set, vinti con il punteggio di ...