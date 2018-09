Flat Tax | aliquota al 15% ma con ' paletti' per i finti autonomi

Reddito di cittadinanza - Flat Tax - superamento legge Fornero : cosa prevede la Manovra : Il Def varato giovedì sera dal governo legastellato prevede molte delle misure promesse dai due partiti in campagna elettorale, tra cui, in particolare, Reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni. Ecco che cosa prevede nel dettaglio il Def. Reddito di cittadinanza Servirebbero 10 miliardi di euro per coprire le spese necessarie per la misura, che aiuterebbe 6,5 milioni di persone mediante un finanziamento di 780 euro mensili per ...

Pensioni - Iva - sgravi - Flat Tax - imprese : ecco chi ci guadagna (e chi ci perderà) : Ecco i punti principali della manovra presentata dal governo Conte: dalle Pensioni alla flat tax al reddito di cittadinanza, dalle grandi opere agli sconti per le imprese che investono, allo stop all’Iva e ai provvedimenti a difesa dei risparmiatori truffati delle banche saltate

Flat Tax - come funziona per professionisti - artigiani e commercianti : Flat tax al 15% per un milione e mezzo di partite Iva. Tra i punti fermi del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio che l'Economia sta mettendo a punto c'è l'ampliamento del regime forfettario e di quello dei minimi. professionisti, artigiani

Def : reddito di cittadinanza - Flat Tax - pensioni - legge Fornero e deficit : cos’ha deciso il governo : “Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. È la manovra del cambiamento”. Questo a caldo il messaggio espresso con soddisfazione dai vicepremier Di Maio e Salvini dopo il vertice governativo che ha varato la nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e finanza che indirizzerà la legge di Bilancio, e in sostanza traccia un nuovo programma per la politica economica del prossimo triennio. Il 2,4% è il rapporto ...

Def : dal reddito di cittadinanza alla Flat Tax - cosa c’è nella manovra economica : Il ministero dell’Economia e delle Finanze Dopo giornate di tira e molla il governo Lega-Movimento 5 Stelle è arrivato a un accordo sul documento di economia e finanza (Def) per approvare le risorse da destinare alle misure economiche messe a bilancio per i prossimi anni. Via libera a un rapporto deficit/pil del 2,4%, flat tax, reddito di cittadinanza, superamento della legge Fornero e nuove pensioni, oltre a un fondo per i cittadini ...