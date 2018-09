adnkronos

: Fiorentina vola, vincono Torino e Genoa : - sherlock5stelle : Fiorentina vola, vincono Torino e Genoa : -

(Di domenica 30 settembre 2018)terza in classifica grazie all'2-0 del Franchi contro l'Atalanta, successo in casa del Frosinone delper 2-1. Vittoria in trasferta anche per ilche passa 1-0 a Verona col ...