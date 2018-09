Fiorentina-Atalanta | che fine ha fatto il VAR? Rigore assurdo assegnato alla Viola | ma

sportfair

: Dopo il passo falso di San Siro, la Fiorentina punta ai 3 punti contro l’Atalanta che non vince dalla prima giornat… - SerieA : Dopo il passo falso di San Siro, la Fiorentina punta ai 3 punti contro l’Atalanta che non vince dalla prima giornat… - SerieA : Finisce la prima parte di gioco, squadre bloccate sullo 0 a 0 Fiorentina 0?? - 0?? Atalanta #FiorentinaAtalanta… - beinsports_FR : ???? La Serie A aujourd’hui sur beIN SPORTS : ? Bologne – Udinese ? Fiorentina – Atalanta ? Chievo – Torino ? Frosino… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Incredibiledurante: Chiesa cade in area, ma Toloi non lo tocca nemmeno. Dov’è finito il? Episodio incredibile accaduto nel corso di. A metà del secondo tempo, Federico Chiesa si procura un calcio diapparso, già in diretta, alquanto dubbio. Il calciatore della, inciampa sul terreno, perde l’equilibrio e cade in area. Toloi, alle sue spalle, fa di tutto per evitarlo, e apparentemente ci riesce pure. Ma non per l’arbitro che dà calcio dicon decisione. Daltutto tace, ma le immagini mostrate dregia di Sky rendono ancor più chiara la caduta di Chiesa, nemmeno sfiorato da Toloi. Chehail? Tanti gli episodi dubbi in questo inizio di stagione: la moin campo ha già perso la sua infallibilità, oppure chi di dovere, ha commesso qualche errore di troppo nel ...