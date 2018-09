Film al cinema a ottobre 2018 | data | cast | trama | curiosità | recensione

The Domestics Film al cinema : cast - recensione - curiosità : The Domestics è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale il 4 ottobre 2018. La pellicola è un thriller diretto da Mike P. Nelson con Kate Bosworth e Tyler Hoechlin. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE The Domestics film al cinema: scheda DATA USCITA: 4 ottobre 2018 GENERE: Horror, Thriller ANNO: 2018 REGIA: Mike ...

Smallfoot Il mio amico delle nevi Film al cinema : cast - recensione - curiosità : Smallfoot Il mio amico delle nevi è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale il giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola è una commedia fantasy musicale diretta da Karey Kirkpatrick e Jason Reisig con Lodovica Comello e Lorenzo Licitra. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Smallfoot Il mio amico delle ...

Un nemico che ti vuole bene Film al cinema : cast - recensione - curiosità : Un nemico che ti vuole bene è uno dei film al cinema questa settimana in uscita giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Denis Rabaglia ha come protagonisti Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Sandra Milo. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Un nemico che ti vuole bene film al cinema: scheda DATA USCITA: 4 ottobre ...

Non è vero ma ci credo Film al cinema : cast - recensione - curiosità : Non è vero ma ci credo è uno dei film al cinema questa settimana in uscita giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Stefano Anselmi ha come protagonisti Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita, Maurizio Mattioli. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Non è vero ma ci credo film al cinema: scheda DATA USCITA: 4 ottobre ...

Film in uscita al cinema - da Blackkklansman a Girl : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no – TRAILER : Blackkklansman di Spike Lee. Con John David Washington, Adam Driver, Topher Grace. USA 2018. Durata: 135’ La notizia è che Spike Lee è tornato a “fare la cosa giusta”. Dopo le delusioni degli ultimi Film, ecco il cineasta-attivista in un’opera full frontal che riesce a mescolare i suoi antichi valori: denuncia, azione e senso dell’umorismo dentro a una sceneggiatura e una regia scoppiettanti. Il KKK come non l’avete mai visto… ovvero ...

«BlacKkKlansman» e «L'uomo che uccise Don Chisciotte» : i Film da vedere al cinema questa settimana - : ... Bella Thorne, Dermot Mulroney Genere : Fantascienza Durata : 95' Regista : Scott Speer Nella società del futuro una catastrofe ha abbattuto le barriere che separavano il Regno dell'Aldilà dal mondo ...

Film al cinema in uscita oggi 27 settembre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Film al cinema in uscita oggi 27settembre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita a settembre con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a febbraio al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data di uscita nelle sale. Per approfondire leggi gli ...

Cate Blanchett/ L'attrice torna al cinema con Eli Roth nel Film “Il mistero della casa del tempo” : Cate Blanchett sarà presto alla Festa del cinema di Roma con il film Il mistero della casa del tempo, diretto da Eli Roth. L'attrice si racconta in una lunga intervista.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 12:30:00 GMT)

I nuovi Film al cinema : quali vedere e perché nel weekend del 29 settembre : Un film che farà la fortuna degli esercenti negli spettacoli pomeridiani over 65. Mio figlio Drammone francese sotto forma di thriller firmato Christian Carion , Joyeux Noël , , con un intenso ...

Film al cinema in uscita oggi 27 settembre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Film al cinema in uscita oggi 27settembre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita a settembre con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a febbraio al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data di uscita nelle sale. Per approfondire leggi gli ...

Mangiacinema : a Salsomaggiore la festa dei Film e della buona cucina : Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018La scena di Miseria e Nobiltà in cui Totò mangia gli spaghetti con le mani, quella di un Americano a Roma in cui Alberto Sordi rinuncia al suo toast sempre per gli spaghetti, la mitica frittata di Fantozzi: gli esempi di scene culto del cinema (e di interi film) legate al cibo sono infinite, e da qui parte Mangiacinema, il ...

Girl Film al cinema : cast - recensione - curiosità : Girl è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale il 27 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere drammatico diretta da Lukas Dhont con Victor Polster e Arieh Worthalter. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Girl film al cinema: scheda DATA USCITA: 27 settembre ...

Tutti in piedi Film al cinema : cast - recensione - curiosità : Tutti in piedi è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 27 settembre 2018. La pellicola diretta da Franck Dubosc ha come protagonisti Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Tutti in piedi film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Tout le monde debout DATA USCITA: 27 ...

Michelangelo Infinito Film al cinema solo dal 27 settembre al 3 ottobre : recensione : Michelangelo Infinito è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale per un periodo limitato solo dal 27 settembre al 3 ottobre 2018. Si tratta di una pellicola di genere biografico diretta da Emanuele Imbucci, con Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Michelangelo Infinito ...