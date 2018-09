Filippo Magnini investito da un' auto | ' Polso ingessato | è andata bene'

Che spavento per Magnini – Incidente stradale : Filippo al pronto soccorso [GALLERY] : Bruttissimo spavento per Filippo Magnini: Incidente stradale per l’ex nuotatore italiano, ecco come sta Brutto imprevisto per Filippo Magnini questo pomeriggio: l’ex capitano della Nazionale italiana di nuoto è rimasto coinvolto in un Incidente stradale che lo ha costretto a recarsi al pronto soccorso. Fortunatamente nulla di grave per l’ex campione italiano che torna a casa con un’ingessatura al polso e una botta ...

Nuoto - fissata l'udienza di Filippo Magnini : l'ex campione del mondo atteso davanti al TNA il 15 ottobre : La procura antidoping ha chiesto per l'ex campione del mondo dei 100 stile libero 8 anni di squalifica, in seguito ad una presunta doppia violazione del codice Wada: consumo o tentato consumo di ...

Nuoto - fissata l’udienza di Filippo Magnini : l’ex campione del mondo atteso davanti al TNA il 15 ottobre : L’ex nuotatore azzurro dovrà rispondere delle accuse di consumo o tentato consumo di sostanze dopanti e di favoreggiamento Il prossimo 15 ottobre andrà in scena alle ore 14 l’udienza di Filippo Magnini, che si presenterà davanti alla prima sezione del Tribunale nazionale antidoping come rivelato dalla Nado Italia in un comunicato. La procura antidoping ha chiesto per l’ex campione del mondo dei 100 stile libero 8 anni di ...

A casa di Filippo Magnini e Giorgia Palmas : Vi siete mai chiesti com’e` la casa di un personaggio famoso? Gli arredi, lo stile, il gusto. E com’e` un vip nell’intimita` di casa sua? Magari mentre cucina o gioca con il suo cane. La nuova rubrica AcasaDi risponde proprio a questa curiosita`. Ci intrufoliamo dentro le case di conduttori televisivi, attrici, cantanti e sportivi per farveli conoscere sotto una nuova veste, piu` casalinga e informale. Sbirciamo in tutte le stanze, dal salotto ...

Giorgia Palmas è super sexy : la storia d’amore con Filippo Magnini prosegue a gonfie vele [FOTO] : 1/14 Giorgia Palmas - Cagliari (Foto Instagram) ...

Filippo Magnini NELLA GIURIA DI MISS ITALIA 2018/ Il campione di nuoto sostituirà il pilota Andrea Iannone : FILIPPO MAGNINI sarà uno dei sette giurati della finalissima di MISS ITALIA 2018. Il nuotatore prende il posto del pilota Andrea Iannone, che ha dato forfait all'ultimo momento.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:00:00 GMT)

Miss Italia 2018 : la giuria. Filippo Magnini al posto di Andrea Iannone : Filippo Magnini Sarà una giuria vivace ed alquanto variegata, quella di Miss Italia 2018, composta da volti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e del giornalismo. Ad accompagnare le reginette di bellezza nella finale milanese di lunedì 17 settembre 2018 – in diretta dalle 21.10 su La7 – non saranno dunque solo i conduttori Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, ma anche sette giudici, chiamati ad esprimere il ...

Filippo Magnini svela i motivi della rottura con Federica Pellegrini : Filippo Magnini, dopo le recenti dichiarazioni della sua ex Federica Pellegrini, risponde dalle pagine del settimanale Nuovo affermando che la loro storia è ormai per lui del tutto chiusa, svelando i motivi per cui tra loro è finita: “Non è facile rimanere amici e non so se potremmo esserlo mai in futuro. Ci vuole comunque tanto tempo. Per me Federica è il passato. Ho sempre voluto una famiglia e dei figli. Per questo è finita la mia ...

Filippo Magnini e il giallo dell'intervista su Federica Pellegrini/ Sbotta : "Non l'ho mai concessa" : Filippo Magnini ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo riguardo la sua storia con Federica Pellegrini. Dopo le dichiarazioni riportate su Dagospia Sbotta: "Non rilascio interviste"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:28:00 GMT)

Filippo Magnini e la frecciatina a Federica Pellegrini : «È il passato - non è facile rimanere amici» : ... @giopalmas82, in data: Set 10, 2018 at 5:04 PDT Dopo l'addio alle competizione comunque vuole rimanere nell'ambito dello sport: 'È quasi un obbligo che devo sia a me stesso che alle nuove ...

Filippo Magnini : "Federica Pellegrini è il passato - ora voglio una famiglia" - : Ho sempre tante idee e voglio percorrere più strade " ha rivelato Filippo Magnini parlando del suo futuro lontano dallo sport -. Una di queste sarà in ambito sportivo: è quasi un obbligo che devo sia ...

Filippo Magnini risponde a Federica Pellegrini : “Per me sei il passato. Non so se potremo mai essere amici” : “Magnini non mi ha fatto neanche gli auguri al compleanno”: in un’intervista al settimanale Chi, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini si era tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando del suo ex, Filippo Magnini.”Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema ...

Filippo Magnini : "Con Giorgia Palmas c'è progetto di vita a due" : Intervistato dal settimanale Nuovo, Filippo Magnini ha parlato del suo futuro professionale, del suo passato al fianco della collega Federica Pellegrini e della sua attuale storia d'amore con Giorgia Palmas. L'ex nuotatore ha raccontato di avere tanti progetti:Non riesco a stare fermo. Ho sempre tante idee e voglio percorrere più strade. Una di queste sarà in ambito sportivo: è quasi un obbligo che devo sia a me stesso che alle nuove ...

Federica Pellegrini : ‘Filippo Magnini? Mi ha cancellata dalla sua vita’ : “Magnini? Non mi ha fatto neanche gli auguri. Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita”. Federica Pellegrini al settimanale Chi in edicola mercoledì 29 agosto torna a parlare della storia finita con il collega Magnini (che ormai ha occhi solo per Giorgia Palmas). Eppure, a suo dire, lei non avrebbe alcun problema a interfacciarsi con il suo ex: ...