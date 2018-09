Figc sostiene la giornata mondiale per il cuore : La Figc sostiene il ‘World Heart Day’, la giornata mondiale per il cuore istituita con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulle malattie cardiovascolari ed educare ai benefici di uno stile di vita sano e attivo. Ogni anno il 29 settembre, la ‘World Heart Federation’ organizza la giornata mondiale per il cuore, promossa in Italia dalla Fondazione Italiana per il cuore. La UEFA, tramite il suo partner ...