Festa della polizia | Salvini a Ostia | ' Avete il diritto di essere un Comune a se stante'

Pd in piazza contro il governo - le immagini della maniFestazione dall’alto. Organizzatori : “200 pullman e 6 treni” : È iniziata puntuale alle 14, con l’inno di Mameli, la manifestazione de Pd organizzata in piazza del Popolo a Roma contro il governo. Migliaia le persone presenti, anche se la piazza, che può contenere 25mila persone, non è piena. Secondo gli Organizzatori sono 200 i pullman arrivati nella Capitale, a cui si devono aggiungere 6 treni speciali L'articolo Pd in piazza contro il governo, le immagini della manifestazione dall’alto. ...

PERUGIA - CELEBRATA Festa della POLIZIA : PERUGIA Celebrato San Michele Arcangelo, Patrono DELLA POLIZIA di Stato, con una cerimonia religiosa svoltasi nella chiesa del Gesù a PERUGIA e presieduta dal Vescovo Ausiliare di PERUGIA S.E. Mons. ...

ManiFestazione Pd a Roma - l’appello della Kyenge scatena la polemica : La Manifestazione del Pd [VIDEO]a Roma di domani, 30 settembre, sta vivendo una vigilia abbastanza movimentata. Tra le varie polemiche innescate, la più singolare è quella scatenata da Giuseppe Cruciani. Il conduttore del programma radiofonico di Radio24, La Zanzara, ha messo in onda, durante la puntata di venerdì scorso, un audio in cui la voce di Cécile Kyenge, membro autorevole del Partito Democratico, nonché ex ministro dell’Integrazione del ...

Barcellona - a un anno dal referendum sull’Indipendenza della Catalogna ancora scontri tra maniFestanti e guardia civil : A quasi un anno dal referendum per l’indipendenza della Catalogna, a Barcellona tornano gli scontri tra la guardia civil e un gruppo di militanti: una guerriglia urbana a colpi di manganello e polveri colorate. I Mossos catalani hanno caricato la folla per tre volte, lasciando sul campo diversi contusi, alcuni anche al volto, arrestando due secessionisti. La questura ha dispiegato un numero sostenuto di militari, dal momento che ...

Vittoria - 29 settembre : Festa del patrono della Polizia di Stato : Oggi, 29 settembre, e' Stato celebrato San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La cerimonia della Questura di Ragusa a Vittoria.

San Martino - Vt - in Festa per la Sagra della Castagna e del Fungo Porcino : ... è organizzata dalla neo-rinnovata proloco guidata da Matteo Panini e si conferma come uno dei momenti più importanti per la diffusione e valorizzazione dei due prodotti principe dell'economia locale,...

"A Gaza 5 maniFestanti morti e quasi 400 feriti". La denuncia del ministero della Sanità della Striscia : Sono 5 i manifestanti palestinesi morti negli scontri con l'esercito israeliano alla barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico durante la Marcia del Ritorno appoggiata da Hamas. Lo ha annunciato il ministero della sanità della Striscia, riferito dai media palestinesi, che ha parlato anche di quasi 400 feriti.Tra i morti vi è il ragazzino di 12 anni ferito nel primo pomeriggio e le cui condizioni erano subito apparse gravi. ...

Francesco Totti – Un Capitano - la FOTOGALLERY della Festa dell’ex calciatore al Colosseo : Francesco Totti festeggia il suo compleanno e l’uscita del suo libro biografico al Colosseo, il grande party a cui si è presentato con la splendida moglie Ilary Blasi I 42 anni di Francesco Totti e l’uscita del suo libro biografico sono stati festeggiati dall’ex calciatore al Colosseo di Roma. Non sono un paarty di compleanno speciale per Er Pupone, ma anche la presentazione del nuovo libro in cui si raccontano episodi ...

Ostuni. Dal 27 al 30 settembre prende il via la XIV edizione della Festa dei Lettori dei Presìdi del Libro : AttraversaMenti significa anche prestare attenzione alla salute con l'aiuto di medici esperti, e alla scienza, protagonista della nuova edizione del Libroscopio, la settimana della cultura ...

Martina incontra giovani dem domenica prima della maniFestazione : Durante l'incontro, promosso da Classedem e giovani Democratici, si discuterà del ruolo dei giovani nella politica e nel futuro del nostro Paese. Saranno presenti le associazioni giovanili che ...

Cultura - arte - libri e laboratori : sabato 29 settembre in via Verdi a Mestre va in scena il festival 'Dire Fare Creare - Festa della ... : Street art e uncinetto Dalle 14.30 fino alle 22 è stata organizzata una ex tempore collettiva, mentre con il passare delle ore si susseguiranno diversi artisti di strada, tra giocoleria e spettacoli. ...

Cioccotuscia e Festa della Castagna 2018 : ...30 Dimostrazione alla lampada: dalle ore 11,30 alle 12,30 Dimostrazione preparazione cocktail: dalle ore 16,30 alle 17,30 Dimostrazione preparazione pizza: dalle ore 17,30 alle 18,30 La scienza in ...

Rugby Frascati Union 1949 : Domenica scorsa la grande Festa della palla ovale rosa a Spinoretico : Roma – E’ stato un grande successo il primo torneo “Frascati Seven”, organizzato Domenica scorsa presso il campo di Spinoretico dal Rugby Frascati Union 1949. «Una manifestazione con squadre provenienti da diverse regioni d’Italia che vogliamo portare avanti e allargare nei prossimi anni» dice Maria Cristina Tonna, che avrà la responsabilità tecnica dei vari gruppi “rosa” del sodalizio tuscolano in collaborazione con Daniele ...