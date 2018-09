Ferrari | è quasi bandiera bianca Però Vettel ci crede ancora

ilgiornale

: @e_pirina Penso che ci sia stato un consiglio di amministrazione a nominare Camilleri e da quello che so,in tutte l… - danielefesta85 : @e_pirina Penso che ci sia stato un consiglio di amministrazione a nominare Camilleri e da quello che so,in tutte l… - David_il_grigio : Il calcio mi fa schifo, tifo Ferrari ed è un patire, tifo Ducati ed è una sofferenza, tifo la nazionale di pallavol… - selandro79 : Quanti schiaffi prende @ScuderiaFerrari oggi? Secondo me @LewisHamilton oggi darà quasi un secondo a #vettel ed è t… -

(Di domenica 30 settembre 2018) A tempo scaduto, Sebastianosi carica in spalla lae dice cose da condottiero. Solo che il mondiale sembra ormai aver imboccato la solita autobahn che porta in Germania. La Rossa arrivata a Sochi non è più la miglior monoposto del Circus. I primi sintomi che inqualcosa cominciasse a non girare come si deve non solo alla voce piloti, si erano notati a Singapore, pista storicamente amica del Cavallino e diventata all'improvviso ostica soprattutto in termini di gestione gomme. A Sochi, tracciato in qualche modo assimilabile a quello asiatico estoricamente amico della Mercedes che ci ha sempre vinto, la situazione è ulteriormente peggiorata. Per cui non deve ingannare la seconda filasta. I distacchi sono abissali: oltre mezzo secondo per9 decimi per Kimi. La corsa e con essa il mondiale sono ormai di fatto ipotecati. Anche se in pole per ...