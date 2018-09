“Felice di essere qui” Nadia Toffa torna a Le Iene | un dettaglio preoccupa tantissimo

Bologna - Mattiello : “Felice di essere qui” : Prima conferenza stampa da giocatore del Bologna per Federico Mattiello, giunto questa estate in prestito dall’Atalanta. “Sono felice di essere qui: il Bologna ha puntato su di me, io voglio ripagare sul campo la fiducia del club. Non vedo l’ora di essere al pari di tutti gli altri: l’obiettivo e’ arrivare in forma, pronto per la prima partita di Coppa Italia”, ha detto il neo difensore dei felsinei. ...