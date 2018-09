Fca - Elkann : "Con Waymo saremo gli unici a lanciare robot taxi" : "Tra tutti i costruttori di auto, soltanto Fca ha già un prodotto, la Pacifica Waymo, a guida autonoma". Lo ha detto il presidente di Fca John Elkann nel corso dell'incontro con i Cavalieri del Lavoro ...

Fca - Elkann : 'Marchionne ci ha insegnato ad avere coraggio e perseguire eccellenza - continueremo a farlo' : DETROIT - Sergio Marchionne 'ci ha insegnato a pensare in modo diverso. Ad avere il coraggio di agire e cambiare. A non aver paura. Ci ha insegnato che la domanda più importante che...

Fca : Marchionne saluta Detroit - borse studio con suo nome. Ad Auburn Hills Elkann e Manley : Detroit - Sergio Marchionne si congeda dalla 'sua' Detroit. Alla commemorazione svoltasi a Auburn Hills, sede di Fca Us, hanno partecipato migliaia di dipendenti e i vertici della casa...

Fca - inizia l'era Manley. Elkann : 'Scelta condivisa con Marchionne' - : Il manager inglese, 54 anni, è ufficialmente al timone di Fiat Chrysler e a fine mese presenterà la squadra di dirigenti. Il presidente del gruppo assicura: continuerà il suo lavoro "esattamente con ...

Elkann - a fine mese Manley annuncerà l’organizzazione di Fca : Fca annuncerà a fine settembre la nuova organizzazione. «Mike Manley ha lavorato nelle ultime settimane con il suo team e annuncerà a fine settembre la sua organizzazione», ha detto John Elkann, presidente di Fca, durante l’assemblea degli azionisti che ha nominato Manley nuovo amministratore delegato del gruppo....

Manley confermato ceo di Fca dall'assemblea dei soci . Elkann : "Scelta condivisa con Marchionne" : Quasi la totalità dei soci di Fca ha votato a favore di Mike Manley. Il nuovo ceo della società è stato eletto con il 99,58% dei voti favorevoli all'assemblea straordinaria dei soci della casa automobilistica.Manley aveva ricevuto dal consiglio di amministrazione le deleghe esecutive il 21 luglio scorso, quando è stato reso noto che Sergio Marchionne, a causa delle gravi condizioni di salute, non sarebbe potuto ...

Fca - parte ufficialmente l'era Manley. Elkann : "Scelta condivisa con Marchionne" : MILANO - Un minuto di silenzio per ricordare ancora una volta Sergio Marchionne , poi prende il via l'assemblea che sancisce ufficialmente l'avvio dell'era di Michael Manley in sella alla Fiat ...

Sergio Marchionne - dopo la morte la strana scelta di John Elkann : Fca - quel bruttissimo dubbio : La morte non arriva mai nel momento giusto. Ma quella di Sergio Marchionne , per Fca , è piovuta decisamente nel periodo peggiore. Il 'lieto fine' di una lunga storia di successi era previsto per il ...