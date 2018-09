F1 – Hamilton vince con l’aiutino | si mette malissimo per Vettel | ecco la nuova

F1 - GP Russia 2018 : doppietta Mercedes col 'solito' gioco di squadra. Lewis Hamilton vince e ringrazia Bottas - 3° un combattivo Vettel : Al giro numero 16 il campione del mondo sfrutta la scia del rivale e una potenza del suo motore davvero impressionante e, dopo un primo attacco in curva 1 , nel quale Vettel si difende con un cambio ...

F1 - GP Russia 2018 : doppietta Mercedes col ‘solito’ gioco di squadra. Lewis Hamilton vince e ringrazia Bottas - 3° un combattivo Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) non si ferma più e vince anche il Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno, settantesimo successo della sua gloriosa carriera. L’inglese sfrutta la strategia del suo team, che sacrifica la gara di Valtteri Bottas, e vola ormai a +50 punti nei confronti di Sebastian Vettel (Ferrari) che ci prova per quello che può e sale sul gradino più basso del podio. Il campione del mondo in carica si avvicina sempre più al suo ...

Gioco di Sochi…età - Hamilton vince il Gp di Russia con la complicità di Bottas : la Mercedes ingabbia la Ferrari : Niente da fare per la Ferrari nel Gp di Sochi, la Mercedes fa Gioco di squadra e permette a Hamilton di vincere davanti a Bottas La Ferrari resta impigliata nel Gioco di squadra della Mercedes, dicendo addio definitivamente al titolo Mondiale tra le curve di Sochi. photo4/Lapresse Lewis Hamilton vince il Gp di Russia (settantesima vittoria in carriera), sfruttando al massimo la bontà di Valtteri Bottas, che rinuncia alla possibilità di ...

Hamilton - impresa mondiale : vince a Singapore e vola a +40 punti - Vettel solo 3° : Lewis Hamilton vince il Gran premio di Singapore e mette le mani sul mondiale 2018 di Formula 1. Il suo vantaggio su Sebastian Vettel, terzo al traguardo, sale a 40 punti quando alla fine mancano soltanto sei gare....

Hamilton su Verstappen e Vettel : a Singapore vince la motivazione : Partito dalla pole Lewis Hamilton ha vinto per la quarta volta il GP di Singapore, 69° successo in carriera, il quinto nelle ultime quattro gare, portando a 40 punti il vantaggio su Sebastian Vettel, oggi terzo, alle spalle di Max Verstappen. In pratica la Mercedes è stata una delle macchine meno inquadrate sotto i riflettori […] L'articolo Hamilton su Verstappen e Vettel: a Singapore vince la motivazione sembra essere il primo su ...

Gp Singapore - Vince Hamilton su Verstappen e Vettel : Roma, 16 set., askanews, - Sessantanovesima vittoria in carriera per Lewis Hamilton, -22 da Michael Schumacher, che conquista il Gp di Singapore, quindicesimo appuntamento del calendario di Formula1, ...

F1 Singapore - assolo di Hamilton che domina e vince - Vettel 3° : Singapore - Ancora Lewis Hamilton. L'inglese vince e allunga in classifica, dominando dall'inizio alla fine. Lewis Hamilton ha vinto senza problemi dando 9 secondi alla Red Bull di Verstappen, sul ...

F1 Singapore Hamilton - colpo mondiale : vince e va a +40 su Vettel - solo 3° : Martellata scintillante. Hamilton brilla nella notte di Singapore come i diamanti che ama esibire a dismisura: vittoria sul tracciato cittadino di Marina Bay e altra picconata alle speranze iridate di ...

Vince a Singapore - per Hamilton mondiale in tasca! Vettel opaco : Hamilton radioso come il Sole rischiara la notte di Singapore. L’inglese della Mercedes Vince sul tracciato cittadino di Marina Bay

Formula 1 - a Monza vince Hamilton davanti a Raikkonen : La Mercedes continua a dettar legge a Monza. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Italia davanti a Kimi Raikkonen e Max Verstappen. Per il britannico si tratta del quinto successo nel 'Tempio ...

Ferrari - per vincere il Mondiale ti servirebbe…Lewis Hamilton. Vettel non all’altezza di Alonso e Schumacher : La Ferrari ha realizzato per il Mondiale 2018 la macchina più veloce, stabile e performante dai tempi di Michael Schumacher. Nei suoi cinque anni trascorsi a Maranello, con annesse delusioni e due titoli iridati sfumati proprio in dirittura d’arrivo, Fernando Alonso aveva sempre sognato di poter guidare un bolide di questo genere. All’epoca, seppur competitiva, la scuderia di Maranello pagava decimi preziosi dalla Red Bull, una ...

Formula 1 - Dani Alves esalta Hamilton : 'Come il Barça che vince al Bernabeu' : Tra i tanti vip presenti a Monza per il Gran Premio d'Italia, Dani Alves è sicuramente uno di quelli che non è passato inosservato. Un po' per il look particolarmente azzardato, e un po' per la ...

Hamilton beffa le Ferrari e vince davanti a Raikkonen : Lewis Hamilton trionfa in casa Ferrari e allunga su Sebastian Vettel nella classifica del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes si impone davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen, che era ...

Lewis Hamilton - GP Italia 2018 : 'Vincere a Monza è un onore - accetto la sfida dei tifosi Ferrari. Ringrazio Bottas' : Il britannico della Mercedes era visibilmente raggiante dopo aver tagliato il traguardo davanti al finlandese e al compagno di squadra Valtteri Bottas, le dichiarazioni del Campione del Mondo ...