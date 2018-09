F1 Gp Russia | vittoria per Hamilton | terzo posto per Vettel

GP3 - GP Russia. Vittoria di Pulcini a Sochi davanti a Mazepin e Hubert : Feature race di Gp3 a Sochi che si apre con la notizia di Leonardo Pulcini in pole position con la sua Campos, a scapito di Nikita Mazepin, giustamente penalizzato per aver tratto vantaggio dal ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Russia - la battaglia campale. Azzurri - fate vedere chi siete! Due set per la Final Six - una vittoria per ruggire da padroni : Italia-Russia non è mai una partita banale, non è mai un incontro fine a se stesso, è una battaglia sportiva che va oltre il Volley, un confronto sempre avvincente e appassionante tra due grandi scuole. Da una parte l’Armata invincibile, la corazzata che ha sempre fatto paura a tutti, che ha vinto in lungo e in largo tra Europei e Olimpiadi ma che non si è mai imposta in un Mondiale. Dall’altra gli Azzurri che sognano ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Russia - il big match è servito! Una partita da Zar - serve la vittoria da Campioni per ruggire : E finalmente l’ora del big match è arrivata. Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Russia, il primo avversario di una certa caratura che la nostra Nazionale si troverà dinnanzi ai Mondiali 2018 di Volley maschile: dopo aver infilato sei vittorie consecutive e aver scaldato tutto il pubblico con delle prestazioni molto interessanti (ma contro avversarie non di primissima fascia come Belgio, Slovenia, Argentina e Finlandia), ...

Mondiali Volley 2018 – Che Italia a Milano! Vittoria facile contro la Finlandia : adesso occhio alla Russia [GALLERY] : L’Italia manda al tappeto la Finlandia in poco più di un’ora: gli azzurri di Blengini iniziano col piede giusto la seconda fase dei Mondiali di Volley 2018 E’ iniziata col piede giusto, per gli azzurri, la seconda fase dei Mondiali di Volley 2018. L’Italia ha letteralmente asfaltato la Finlandia, all’esordio davanti al pubblico milanese. Dopo l’en plein fatto a Firenze con 5 vittorie su cinque, ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia favorita per la vittoria finale! Le quote dei bookmakers per le scommesse : azzurri davanti a USA e Russia : L’Italia è diventata la grande favorita per la vittoria dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si stanno disputando nel nostro Paese e in Bulgaria. A dirlo non sono esperti tecnici, giocatori o addetti ai lavori ma i bookmakers che ora vedono la nostra Nazionale come l’indiziata numero 1 per la conquista del titolo iridato. Gli azzurri hanno entusiasmato durante la prima fase della competizione vincendo ben cinque partite tra Roma ...

Volley - Mondiali 2018 : le 7 sorelle ai raggi X - tutte le favorite per la vittoria. Dalla Russia all’Italia - dal Brasile agli USA : Julio Velasco le ha già rinominate le 7 sorelle, ricordando la Serie A di fine anni ’90. Sono semplicemente le 7 squadre favorite ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre: Brasile, Francia, Italia, Polonia, Russia, Serbia, USA (in rigoroso ordine alfabetico). Tra queste Nazionali dovrebbero nascondersi i Campioni del Mondo considerando anche la particolare formula che dovrebbe ...

Beach soccer - Superfinal Euroleague Alghero 2018 : Italia-BieloRussia 5-4. Gol vittoria di Ramacciotti in zona Cesarini : Inizia al meglio la Superfinal di Euroleague di Beach soccer per l’Italia: ad Alghero gli azzurri hanno sconfitto per 5-4 la coriacea Bielorussia nella prima partita del raggruppamento, facendo anche un bel passo in avanti in ottica qualificazione ai Giochi Olimpici Europei in programma il prossimo anno proprio a Minsk, in Bielorussia. Sfida molto equilibrata, con una rete parte nelle prime due frazioni, sebbene l’Italia non sia mai ...

Ambasciatore della Siria in Russia : vicini alla vittoria finale sull'ISIS - : La Siria è vicina alla vittoria finale sul sedicente Stato islamico. Lo ha dichiarato l'Ambasciatore Siriano in Russia Riyad Haddad durante l'incontro con il presidente dell'Ossezia del Sud. "Siamo ...

Ginnastica - Medagliere Europei 2018 : vittoria della Russia - Italia seconda grazie alle juniores : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si sono disputati a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito il Medagliere degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. CLICCA QUI PER IL Medagliere GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS ...

Riscatto Napoli - 3-1 al BoRussia : Ancelotti ritrova vittoria e sorriso : Se risposta doveva essere, risposta, almeno in parte, c?è stata. Con tante difficoltà, ma anche con tanta voglia, il Napoli sperimentale di Carlo Ancelotti, che rivoluziona la...

Orgoglio Napoli - 3-1 al BoRussia : Ancelotti ritrova vittoria e sorriso : Un altro Napoli, completamente diverso da quello che ha preso 5 gol dal Liverpool. Una rivoluzione, quella di Ancelotti (sette cambi nella formazione iniziale), che porta a una vittoria di prestigio...

Le sanzioni USA contro la Turchia promettono la vittoria alla Russia - : Con le sanzioni gli Stati Uniti hanno sottoposto la Turchia, loro alleato NATO, ad una "pressione colossale". Lo afferma il giornale tedesco Die Zeit. Il Tesoro degli Stati Uniti questa settimana ha ...