F1 Gp Russia | Vettel | «Il terzo posto è buono | ma non era l' obiettivo»

F1 - Pagelle GP Russia 2018 : Hamilton vince senza lode - Bottas amaro - Verstappen fenomenale - Vettel generoso - Raikkonen dov’era? : Dobbiamo essere sinceri, non è facile compilare le Pagelle del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. Non ha vinto chi, probabilmente, lo avrebbe meritato, e partendo da questo presupposto tutti i giudizi vanno stravolti. La corsa, oggettivamente, non ha regalato grandi emozioni, ma gli spunti sono (e saranno in ottica futura) numerosi. LE Pagelle DEL GP DI Russia 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) – VOTO 7.5: In una domenica normale oggi ...

F1 – Hamilton scuro in volto - Bottas indiavolato e Vettel deluso : le parole dei piloti più veloci del Gp di Russia : Hamilton, Bottas e Vettel parlano nel post gara del Gp di Russia: le strategie della Mercedes non permettono a Lewis di essere felice per la vittoria appena rimediata Lewis Hamilton vince il Gp di Russia, ma ha bisogno della complicità di Valtteri Bottas per farlo. Il finlandese della Mercedes ha ceduto infatti il posto al compagno di box, che ha collezionato al contrario la settantesima vittoria in carriera, mettendo una seria ipoteca sul ...

F1 - GP Russia 2018 : doppietta Mercedes col ‘solito’ gioco di squadra. Lewis Hamilton vince e ringrazia Bottas - 3° un combattivo Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) non si ferma più e vince anche il Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno, settantesimo successo della sua gloriosa carriera. L’inglese sfrutta la strategia del suo team, che sacrifica la gara di Valtteri Bottas, e vola ormai a +50 punti nei confronti di Sebastian Vettel (Ferrari) che ci prova per quello che può e sale sul gradino più basso del podio. Il campione del mondo in carica si avvicina sempre più al suo ...

F1 – Si spengono i semafori a Sochi - Hamilton si difende dall’attacco di Vettel : ecco la partenza del Gp di Russia [VIDEO] : E’ cominciato il sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, a Sochi cominciano le emozioni del Gp di Russia semafori che si spengono, adrenalina che sale ed emozioni che possono cominciare ad affiorare. Scatta il Gp di Russia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, crocevia importante nella lotta per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. In pole parte Valtteri Bottas, che proprio sul circuito di ...

