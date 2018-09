F1 | GP Russia 2018 | orario d’inizio e come vederlo in tv

Classifica Formula 1/ Mondiali piloti e costruttori in vista del Gp di Russia 2018 a Sochi : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori in vista del Gran Premio di Russia 2018 a Sochi. Lewis Hamilton rimane leader: Vettel costretto a inseguire.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 07:00:00 GMT)

F1 - GP Russia 2018 : la Ferrari prova la rimonta disperata - con il “tutto per tutto” alla partenza : L’umore in casa Ferrari, in vista del GP di Russia di oggi (alle ore 13.10) sul circuito di Sochi, non è propriamente dei migliori. Dopo le brutte sconfitte di Monza e Marina Bay, infatti, la scuderia di Maranello ha la netta sensazione che la Mercedes sia nuovamente fuggita, con uno scatto in avanti che le ha permesso di monopolizzare la prima fila della gara di Sochi con oltre mezzo secondo di vantaggio rispetto alle Rosse. La ...

F1 oggi in tv - GP Russia 2018 : a che ora inizia la gara e su che canale vederla : A Sochi tutto è pronto per il 16esimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul nuovo tracciato russo Lewis Hamilton (che vanta 40 punti di vantaggio su Sebastian Vettel) alle ore 13.10 proverà a chiudere i conti in ottica iridata, mentre il suo rivale tedesco è chiamato alla risposta per mantenere aperte le speranze e per rialzarsi, dopo una serie di gare nella quale il rivale lo ha davvero messo in ginocchio. Sarà in grado la Ferrari ...

F1 Russia 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD. Differita TV8 : I 40 punti che dividono Lewis Hamilton, leader del Mondiale di Formula 1, da Sebastian Vettel sembrano di più al termine delle qualifiche del gran premio di Russia. Tale è stata la superiorità che la Mercedes ha mostrato sulla Ferrari partendo dalle libere del venerdì, passando per le qualifiche, fino alla pole. Che però, a sorpresa, non è andata al britannico, ma al suo compagno di team Valtteri Bottas. ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY gara live : vincitore - podio e ordine d'arrivo (Gp Russia 2018 Sochi) : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Russia 2018 Sochi live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della sedicesima corsa stagionale (oggi domenica 30 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 01:45:00 GMT)

F1 - GP Russia 2018 : programma - orario e tv della gara. Come vederla gratis e in chiaro : Domani alle ore 13.10 italiane scatterà il GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi la Mercedes parte coi favori del pronostico, velocissima in tutte le sessioni. La Ferrari dovrà inventarsi qualcosa per cercare di mettere il bastone tra le ruote al team di Brackley. Sebastian Vettel ha la necessità di recuperare terreno nei confronti di Lewis Hamilton, visto il gap di 40 punti dalla vetta della ...

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Non ho problemi - è solo un periodo così” : Kimi Raikkonen si è dovuto accontentare della quarta posizione nelle qualifiche del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari non è riuscito a brillare, ha faticato al volante di una Rossa decisamente molto spenta e ha steccato totalmente dovendosi così accodare alle due Mercedes e a Sebastian Vettel. Il finlandese è stato come sempre di poche parole nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, palesando un’evidenza ...

Lewis Hamilton - GP Russia 2018 : “Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Pole mancata per alcuni errori di guida” : E’ secondo Lewis Hamilton, al termine delle qualifiche del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale di Formula 2018. Il britannico della Mercedes si è dovuto arrendere al suo compagno di squadra Valtteri Bottas, straordinariamente veloce su questo tracciato. Anche un errore, nell’ultimo tentativo, non gli ha consentito di centrare una Pole position che, prima della Q3, sembrava quasi certa. Comunque le difficoltà della Ferrari ...

Valtteri Bottas - GP Russia 2018 : “Che gioia per la pole position - una sensazione unica. Ottimo feeling con macchina e pista” : Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Risultato a sorpresa sul tracciato di Sochi dove il finlandese della Mercedes è riuscito a sconfiggere il compagno di squadra Lewis Hamilton e a strappare la prima posizione sulla griglia di partenza. Il nordico ha beffato tutti e domani proverà ad andare a caccia della vittoria, salvo ordini di scuderia che prevedano il successo del britannico ormai ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Terzo era il massimo possibile. Domani la partenza sarà fondamentale” : Sebastian Vettel non ha troppi motivi per sorridere dopo la terza posizione conquistata nelle qualifiche del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. il tedesco, infatti, agguanta una seconda fila che, oggettivamente, era il massimo risultato possibile visto il gap tra Mercedes e Ferrari, ma i 556 millesimi di distacco nei confronti di Valtteri Bottas non possono certo renderlo felice. La faccia che presenta alle interviste post-qualifiche di ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Russia 2018 : Bottas in pole position - doppietta Mercedes a Sochi : Griglia di partenza Formula 1 Gp Russia 2018 Sochi, la lotta per la pole position si annuncia fondamentale sul circuito nel Villaggio Olimpico, riflettori sempre su Ferrari e Mercedes(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:00:00 GMT)

Griglia di partenza F1 - GP Russia 2018 : risultato e classifica delle qualifiche. : Le qualifiche del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1, hanno regalato grande spettacolo come ci si aspettava. Le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno battagliato con le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen mentre le Red Bull partiranno dal fondo dello schieramento per la penalizzazione in seguito alla sostituzione del motore. GP Russia 2018: Griglia DI partenza 11. Sainz 12. Hulkenberg 13. Sirotkin 14. ...

F1 - GP Russia 2018 : domani la gara. A che ora inizia e come vederla in tv su Sky e TV8 : domani alle ore 13.10 italiane scatterà il GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi la Mercedes parte coi favori del pronostico, velocissima in tutte le sessioni. La Ferrari dovrà inventarsi qualcosa per cercare di mettere il bastone tra le ruote al team di Brackley. Sebastian Vettel ha la necessità di recuperare terreno nei confronti di Lewis Hamilton, visto il gap di 40 punti dalla vetta della ...