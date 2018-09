F1 | GP Russia 2018 | doppietta Mercedes col ‘solito’ gioco di squadra Lewis Hamilton

Ordine d’arrivo F1 - GP Russia 2018 : risultato e classifica della gara : A Sochi si è corso il GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Lo spettacolo non è mancato nella gara che si è disputata all’interno del villaggio olimpico, le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno dettato legge ma le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno provato a tenere botta in una domenica che ha segnato in maniera chiara la corsa verso il titolo iridato. Di seguito la classifica e l’Ordine ...

LIVE F1 - GP Russia 2018 in DIRETTA : Mercedes per una comoda doppietta - la Ferrari si gioca tutto in partenza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Sochi la Mercedes si è presenta alla corsa domenicale in grande spolvero, dopo aver monopolizzato la scena nel corso delle qualifiche. La prima fila occupata dalle Frecce d’Argento, grazie alla pole di Valtteri Bottas e al secondo posto di Lewis Hamilton, lascia presagire una gara in cui il team di Brackley possa ...

Formula 1 - GP Russia 2018 : la diretta live : live 11:54 30 set GP Russia, lo spettacolo della Drivers Parade 11:50 30 set DIAMO UNO SGUARDO ALLE CLASSIFICHE DEL MONDIALE: CLICCA QUI 11:49 30 set Vettel: "Non è finita, la macchina va bene" 11:47 ...

F1 - GP Russia 2018 : come vederla in tv gratis e in chiaro. Il programma e l’orario su TV8 : Alle ore 13.10 di oggi domenica 30 settembre scatterà il GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Sochi andrà in scena una gara che potrebbe sancire l’allungo definitivo di Lewis Hamilton in classifica generale: il britannico della Mercedes ha 40 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, scatterà dalla seconda piazzola e sembra lanciato verso un nuovo dominio anche se dovrà duellare col compagno di squadra Valtteri Bottas ...

F1 - GP Russia 2018 : oggi la gara inizia prima! Occhio al fuso orario : programma - orario e tv : Quest’oggi alle ore 13.10 prenderà il via GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi la Mercedes parte coi favori del pronostico, velocissima in tutte le sessioni. La Ferrari dovrà inventarsi qualcosa per cercare di mettere il bastone tra le ruote al team di Brackley. Sebastian Vettel ha la necessità di recuperare terreno nei confronti di Lewis Hamilton, visto il gap di 40 punti dalla vetta ...

F1 - GP Russia 2018 : la Ferrari prova la rimonta disperata - con il “tutto per tutto” alla partenza : L’umore in casa Ferrari, in vista del GP di Russia di oggi (alle ore 13.10) sul circuito di Sochi, non è propriamente dei migliori. Dopo le brutte sconfitte di Monza e Marina Bay, infatti, la scuderia di Maranello ha la netta sensazione che la Mercedes sia nuovamente fuggita, con uno scatto in avanti che le ha permesso di monopolizzare la prima fila della gara di Sochi con oltre mezzo secondo di vantaggio rispetto alle Rosse. La ...

