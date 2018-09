F1 Gp di Russia 2018 | le pagelle di Leo Turrini

Formula 1 - GP Russia 2018 - Lewis Hamilton : 'Gara difficile - decisivo il lavoro di squadra' : Strategia decisiva nel successo a Sochi di Lewis Hamilton , che è salito a 306 punti in classifica a +50 su Sebastian Vettel, 3° al traguardo alle spalle dell'altro pilota della Mercedes Valtteri ...

Gp Russia - Soci - 2018 - ecco come è finito e la classifica piloti aggiornata : ... Soci, 2018 sarà trasmesso in diretta televisiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport F1 : prove libere , venerdì e sabato, , qualifiche , sabato, e gara , domenica, saranno trasmesse ...

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Ho fatto una gara da solo - mi sono annoiato”. : Kimi Raikkonen non è mai stato protagonista del GP di Russia 2018, sedicesima tappa del Mondiale F1 che si è corsa sul tracciato di Sochi. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre un modesto quarto posto al termine di una gara praticamente anonima e ovviamente il finlandese non può ritenersi soddisfatto per questo risultato, giunto dopo una prestazione incolore alle spalle delle due Mercedes e del compagno di squadra Sebastian ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Non sono contento del ritmo in gara. Il sorpasso di Hamilton? Ho commesso un errore” : Va in archivio il GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno, e la Ferrari e Sebastian Vettel devono incassare una nuova sconfitta. La vittoria di Lewis Hamilton e il distacco in classifica generale salito a 50 punti nella classifica piloti, a cinque corse dalla conclusione del campionato, mettono praticamente in ghiaccio la situazione e il britannico sembra ormai essere vicinissimo al suo quinto titolo. Un Seb che ha ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Cina travolge Turchia - USA e Brasile a valanga. Russia e Olanda - vittorie al tie-break : Seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si stanno disputando in Giappone, oggi domenica 30 settembre si sono giocate ben 12 partite che hanno coinvolto tutte le 24 Nazionali qualificate alla rassegna iridata. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GERMANIA vs CAMERUN 3-0 (25-14; 25-10; 25-16), Pool A a Yokohama Passeggiata di salute per le teutoniche contro le Leonesse, top scorer Lisa Gruending ...

F1 - Pagelle GP Russia 2018 : Hamilton vince senza lode - Bottas amaro - Verstappen fenomenale - Vettel generoso - Raikkonen dov’era? : Dobbiamo essere sinceri, non è facile compilare le Pagelle del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. Non ha vinto chi, probabilmente, lo avrebbe meritato, e partendo da questo presupposto tutti i giudizi vanno stravolti. La corsa, oggettivamente, non ha regalato grandi emozioni, ma gli spunti sono (e saranno in ottica futura) numerosi. LE Pagelle DEL GP DI Russia 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) – VOTO 7.5: In una domenica normale oggi ...

F1 - GP Russia 2018 : doppietta Mercedes col 'solito' gioco di squadra. Lewis Hamilton vince e ringrazia Bottas - 3° un combattivo Vettel : Al giro numero 16 il campione del mondo sfrutta la scia del rivale e una potenza del suo motore davvero impressionante e, dopo un primo attacco in curva 1 , nel quale Vettel si difende con un cambio ...

Classifica Formula 1/ Mondiali piloti e costruttori : Hamilton sempre più leader : vola a +50! Gp di Russia 2018 : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori in vista del Gran Premio di Russia 2018 a Sochi. Lewis Hamilton rimane leader: Vettel costretto a inseguire.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:48:00 GMT)

F1 - GP Russia 2018 : doppietta Mercedes col ‘solito’ gioco di squadra. Lewis Hamilton vince e ringrazia Bottas - 3° un combattivo Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) non si ferma più e vince anche il Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno, settantesimo successo della sua gloriosa carriera. L’inglese sfrutta la strategia del suo team, che sacrifica la gara di Valtteri Bottas, e vola ormai a +50 punti nei confronti di Sebastian Vettel (Ferrari) che ci prova per quello che può e sale sul gradino più basso del podio. Il campione del mondo in carica si avvicina sempre più al suo ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Russia 2018 : risultato e classifica della gara : A Sochi si è corso il GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Lo spettacolo non è mancato nella gara che si è disputata all’interno del villaggio olimpico, le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno dettato legge ma le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno provato a tenere botta in una domenica che ha segnato in maniera chiara la corsa verso il titolo iridato. Di seguito la classifica e l’Ordine ...

LIVE F1 - GP Russia 2018 in DIRETTA : Mercedes per una comoda doppietta - la Ferrari si gioca tutto in partenza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Sochi la Mercedes si è presenta alla corsa domenicale in grande spolvero, dopo aver monopolizzato la scena nel corso delle qualifiche. La prima fila occupata dalle Frecce d’Argento, grazie alla pole di Valtteri Bottas e al secondo posto di Lewis Hamilton, lascia presagire una gara in cui il team di Brackley possa ...

Formula 1 - GP Russia 2018 : la diretta live : live 11:54 30 set GP Russia, lo spettacolo della Drivers Parade 11:50 30 set DIAMO UNO SGUARDO ALLE CLASSIFICHE DEL MONDIALE: CLICCA QUI 11:49 30 set Vettel: "Non è finita, la macchina va bene" 11:47 ...

Classifica Formula 1/ Mondiali piloti e costruttori : la lotta per la top ten a Sochi. Gp di Russia 2018 : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori in vista del Gran Premio di Russia 2018 a Sochi. Lewis Hamilton rimane leader: Vettel costretto a inseguire.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:48:00 GMT)

F1 - GP Russia 2018 : come vederla in tv gratis e in chiaro. Il programma e l’orario su TV8 : Alle ore 13.10 di oggi domenica 30 settembre scatterà il GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Sochi andrà in scena una gara che potrebbe sancire l’allungo definitivo di Lewis Hamilton in classifica generale: il britannico della Mercedes ha 40 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, scatterà dalla seconda piazzola e sembra lanciato verso un nuovo dominio anche se dovrà duellare col compagno di squadra Valtteri Bottas ...