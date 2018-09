F1 | doppietta Hamilton-Bottas in Russia | Vettel solo terzo

F1 - GP Russia 2018 : doppietta Mercedes col 'solito' gioco di squadra. Lewis Hamilton vince e ringrazia Bottas - 3° un combattivo Vettel : Al giro numero 16 il campione del mondo sfrutta la scia del rivale e una potenza del suo motore davvero impressionante e, dopo un primo attacco in curva 1 , nel quale Vettel si difende con un cambio ...

F1 - GP Russia 2018 : doppietta Mercedes col ‘solito’ gioco di squadra. Lewis Hamilton vince e ringrazia Bottas - 3° un combattivo Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) non si ferma più e vince anche il Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno, settantesimo successo della sua gloriosa carriera. L’inglese sfrutta la strategia del suo team, che sacrifica la gara di Valtteri Bottas, e vola ormai a +50 punti nei confronti di Sebastian Vettel (Ferrari) che ci prova per quello che può e sale sul gradino più basso del podio. Il campione del mondo in carica si avvicina sempre più al suo ...

Formula Uno - doppietta Mercedes a Sochi. Bottas davanti a Hamilton e Vettel : Valterri Bottas fa la voce grossa nelle qualifiche del gran premio di Russia, a Sochi. Il pilota finlandese della Mercedes è stato autore di una prestazione da urlo dato che si è messo dietro anche il compagno di squadra, e leader della classifica piloti, Lewis Hamilton che nell'ultimo tentativo nel Q3 è stato autore di un piccolo errore che ne ha compromesso la possibilità di poter strappare la prima posizione al compagno di squadra. Terzo ...

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 3. doppietta Ferrari - Vettel precede Raikkonen! Hamilton terzo : Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Le Ferrari hanno lanciato degli ottimi segnali in vista delle qualifiche che si disputeranno alle ore 15.00: Doppietta dei piloti in rosso con il tedesco che stampa 1:42.661 e precede Kimi Raikkonen di 63 millesimi. Lewis Hamilton però non molla ed è lì, ad appena 13 centesimi da Vettel. Quarta piazza invece per Valtteri Bottas, più ...