Evade dai domiciliari e posta selfie su Facebook | i carabinieri lo arrestano di nuovo

Padova - Evade dai domiciliari per fare acrobazie in scooter/ Prende a badilate vigili e chiama i carabinieri : Padova, evade dai domiciliari per fare acrobazie in scooter, poi Prende a badilate vigili dopo una multa e chiama i carabinieri per avvisarli dell'aggresione. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:43:00 GMT)

Messina : giovane arrestato per estorsione Evade dai domiciliari e viene subito nuovamente arrestato. : I Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi, hanno arrestato R.N., ventenne messinese, ritenuto responsabile di estorsione ai danni del proprio padre. Il giovane negli ultimi due anni avrebbe ...

Treviso - Evade dai domiciliari e si vanta su Facebook dall'Albania/ Arrestato a Venezia : bloccato in aeroporto : Treviso, evade dai domiciliari e si vanta su Facebook dall'Albania facendosi beffe degli agenti che lo cercavano: torna in Italia e viene Arrestato. bloccato all'aeroporto di Venezia.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:52:00 GMT)

Albanese Evade dai domiciliari e se ne vanta su Facebook : arrestato : Agli arresti domiciliari per maltrattamenti sulla compagna e per aver aggredito un cameriere, un 24enne Albanese mette fuori uso il braccialetto elettronico e, prima dell"arrivo delle forze dell"ordine, scappando nel suo paese d"origine.Da qui, però, in una sorta di delirante sfida verso le autorità italiane, inizia subito a pubblicare sul suo profilo Facebook fotografie in compagnia di ragazze o durante momenti di relax mentre sorseggia una ...

Evade dai domiciliari e se ne vanta su Facebook con tanto di selfie : ri-arrestato dai carabinieri : Dopo mesi di indagini i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto sono riusciti a riacciuffare Albano Dova, 24enne albanese, accusato di lesioni gravissimi per aver massacrato di botte un cameriere e per aver picchiato la compagna. Sui social network si vantava di averla fatta franca.Continua a leggere

Evade dai domiciliari per ripulire alcune cantine. Arrestato dalla polizia di Asti : I poliziotti della squadra mobile della Questura di Asti hanno dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti C.M., pregiudicato Astigiano 45enne, fortemente indiziato ...

Droga a Siracusa - Evade dai domiciliari : donna finisce in prigione : I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa, nella mattina di ieri, nel corso di un predisposto servizio finalizzato al controllo dei soggetti sottoposti ...

Evade dai domiciliari e provoca un incidente : arrestato : Doveva essere ai domiciliari, ma è uscito di casa e si è messo alla guida di un'auto, nonostante non avesse la patente. Protagonista di un incidente, dopo il quale si è dato alla fuga, è stato fermato ...

Evade dai domiciliari per andare dall'ex moglie con mazzuola e scalpello : Desideroso di incontrare l'ex moglie a tutti i costi, nonostante fosse agli arresti domiciliari, al suo rifiuto ha impugnato scalpello e mazzuola e si è presentato all'esterno del cortile condominiale ...

Fasanese Evade più volte dai domiciliari : arrestato dai Carabinieri : FASANO - Nel corso di uno straordinario servizio di controllo del territorio 'ad alto impatto' soprattutto nei luoghi della movida, messo a punto l'altra sera e l'altra notta dal Comando Provinciale ...