Escursionista di 19 anni scambiato per  un cinghiale e ucciso da un cacciatore

È una ragazza di 29 anni, di nazionalità cinese e residente in Gran Bretagna, la vittima di un incidente in montagna avvenuto nei giorni scorsi in val Ferret (Courmayeur), nel massiccio del Monte Bianco. La giovane donna era stata trovata da un escursionista di passaggio: restano ignote le cause del decesso.