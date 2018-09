Empatia | ecco come puoi parlare con chi sta soffrendo

dilei

: RT @vale_fumo: Al #VisualSamo ecco i trucchi degli sceneggiatori, spiegati da @bortolotti: -Sospensione di incredulità -Set-up -Pay off -Te… - EcoSpiragli : RT @vale_fumo: Al #VisualSamo ecco i trucchi degli sceneggiatori, spiegati da @bortolotti: -Sospensione di incredulità -Set-up -Pay off -Te… - Friariella : RT @vale_fumo: Al #VisualSamo ecco i trucchi degli sceneggiatori, spiegati da @bortolotti: -Sospensione di incredulità -Set-up -Pay off -Te… - PennyL4ne : RT @vale_fumo: Al #VisualSamo ecco i trucchi degli sceneggiatori, spiegati da @bortolotti: -Sospensione di incredulità -Set-up -Pay off -Te… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Può capitare di trovarsi nella situazione di dare man forte a un amico o a un familiare, che cerca conforto nelle nostre parole, dopo aver vissuto un’esperienza negativa. Immedesimarsi nel suo stato di sofferenza, guardare dalla sua prospettiva significa essere empatici, ovvero sentire “con” l’altro. L’è un’abilità sviluppata in quasi tutte le persone, seppure in maniera differente, ed è in grado di rafforzare i legami sociali. Non è certo cosa da poco trovare le parole giuste per confortare chi abbiamo di fronte: sentiamo la sua sofferenza e cerchiamo di tirarlo su. Ci proviamo con tutte le nostre forze perché vorremmo alleviare quell’espressione sofferente che leggiamo nei suoi occhi. E magari, spontaneamente, cerchiamo di sottolineare che al di là della situazione negativa che gli sta arrecando dolore, ci sono tante cose belle nella sua vita e per cui vale la pena di mettere ...