Emanuele Lele Spedicato sta meglio E noi siamo felici

(Di domenica 30 settembre 2018) I fan dei Negramaro e non solo sono in ansia da settimane per le condizioni di salute di, chitarrista della band ritrovato da sua moglie privo di sensi. Colpito da emorragia cerebrale lo scorso 17 settembre, è finito in coma, lasciando cari e sostenitori nello sconforto. Si trova ricoverato presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, con l’unica buona notizia data dalle sue condizioni stabili. Dopo il primo duro colpo subito,non è mai peggiorato. Un elemento che ha lasciato sperare tutti, affinché questa tremenda storia potesse avere il lieto fine che merita. Tante le dimostrazioni d’affetto per lui, dalla sua band e non solo. Giuliano Sangiorgi, oltre a essere presente sul posto, ha pubblicato una loro foto insieme sui social, chiedendogli di non arrendersi e non lasciarlo. Sua moglie Clio Evans, incinta del loro bambino, ha voluto ringraziare sentitamente ...