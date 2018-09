Elon Musk lascia la presidenza di Tesla

Tesla - Elon Musk lascia la presidenza - multa da 40 milioni di dollari : Elon Musk lascerà la presidenza di Tesla e dovrà pagare una multa da 20 milioni di dollari. Altri 20 li pagherà il colosso delle auto elettriche, per un totale di 40 milioni, nell'ambito di un accordo ...

Tesla - Elon Musk lascia la presidenza - ma resta ad : Elon Musk scende a miti consigli con la Sec (Securities and exchange commission). L'imprenditore di origini sudafricane ha infatti raggiunto ieri un accordo di patteggiamento con il massimo organo di vigilanza dei mercati finanziari statunitensi per chiudere la causa legale avviata dalla commissione giovedì scorso presso presso la Corte Federale di Manhattan per la vicenda degli ormai famosi cinguetti sulla privatizzazione della Tesla ...

Tesla - Elon Musk patteggia con la Sec : lascia la presidenza e dovrà pagare una multa da 40 milioni di dollari : Una multa da 40 milioni di dollari e la rinuncia alla presidenza della compagnia Tesla: è questo l’accordo raggiunto da Elon Musk nell’ambito del patteggiamento per l’azione legale per frode avviata nei suoi confronti dalla Sec, (Securities and exchange commission), la Consob americana. Metà della sanzione la pagherà l’imprenditore sudafricano, mentre dell’altra metà si occuperà la società. Da quanto si apprende, ...

Elon Musk si dovrà dimettere da presidente di Tesla : E dovrà pagare insieme alla società una grossa multa, per aver annunciato su Twitter il ritiro dalla borsa: rimarrà comunque come CEO The post Elon Musk si dovrà dimettere da presidente di Tesla appeared first on Il Post.

Elon Musk - Tesla crolla in borsa (-12%) dopo le accuse di frode al miliardario : Ancor prima dell’apertura di Wall Street, i titoli Tesla hanno perso oltre il 12% nelle contrattazioni. Un crollo che segue all’azione legale per frode contro il numero uno Elon Musk, intentata giovedì 28 settembre dalla Securities and exchange commission (Sec), la Consob americana. Nel mirino un tweet dello scorso 7 agosto, in cui il miliardario sudafricano annunciava la sua volontà di ritirare Tesla dal mercato a un prezzo di 420 ...

L autorità della borsa USA ha accusato Elon Musk di frode - e c entra l erba : ... meme tipico del mondo della marijuana. Al momento i procedimenti sono ancora in fase di definizione, ma l'accusa della SEC e le sue richieste potrebbero mettere a serio rischio la possibilità di ...

Elon Musk denuciato per truffa - Tesla crolla in borsa : (Photo credit should read PETER PARKS/AFP/Getty Images) La Securities and Exchange Commission (Sec), ovvero la Consob americana, ha denunciato per truffa sia Elon Musk sia Tesla Inc., addebitando al manager false informazioni in merito al ritiro dell’azienda dal listino del Nasdaq. Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@ElonMusk) 7 agosto 2018 La Sec, che sovrintende il corretto funzionamento delle borse ...

