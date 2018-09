Elkann | faremo la 500 green in Italia

ilgiornale

(Di domenica 30 settembre 2018) "Fca intende lanciare una famiglia di 500 verde che sarà progettata e prodotta in". La precisazione, importante e attesa dopo il piano al 2022 presentato l'1 giugno a Balocco, arriva dal presidente John, alla festa della Federazione dei cavalieri del lavoro svoltasi a Torino. "Intendiamo lanciare una famiglia di 500 verde - ha aggiunto - che sia rispettosa dell'ambiente, con motori ibridi ed elettrici". L'intervento di, che ha parlato anche dell'impegno del gruppo sul fronte della guida autonoma, arriva in un momento molto delicato.I sindacati, infatti, sollecitano chiarezza sul futuro degli impianti nel Paese. E per l'ad Mike Manley, come per il nuovo responsabile del mercato europeo (sul nome di Pietro Gorlier manca solo l'ufficialità, prevista all'inizio della settimana) si preannuncia un autunno caldo. I nodi da sciogliere sono quelli industriali e contrattuali. ...