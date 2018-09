Elisa | nel nuovo album armonie e liriche visionarie

LA REGINA ElisaBETTA SALUTA CON UNA MANO FINTA/ L'arma segreta nella manica della giacca : "aziona una leva e…" : L'arma segreta della REGINA ELISABETTA: il suo saluto è un "fake", una messa in scena. nella manica ha una MANO artificiale che aziona con una leva. (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:51:00 GMT)

Il cugino della Regina Elisabetta sposa un uomo : prime nozze gay nella Royal family britannica : Lord Ivar Mountbatten, cugino della Regina Elisabetta II, che due anni fa aveva fatto coming out, ha sposato il compagno James Coyle, 56 anni, conosciuto sulle piste da sci del villaggio alpino di Verbier. Si tratta delle prime nozze reali gay: i due si sono scambiati gli anelli e le promesse di fronte a 60 amici e membri della famiglia, tra cui anche le tre figlie di lui. Immancabile, poi, l'ex moglie di Lord Ivar Mountbatten: è stata ...

La Prova del Cuoco : Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici non funziona. Gli ascolti sono a picco e i cambiamenti voluti da Elisa non convincono. : Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: look e curiosità 19 settembre 2018 – La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi L'articolo La Prova del Cuoco: Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici non funziona. Gli ascolti sono a picco e i cambiamenti voluti da Elisa non convincono. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Perché Kate Middleton non compare nel nuovo documentario sulla regina Elisabetta? : Kate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan ...

Elisa Isoardi - La Prova del Cuoco va a picco : aveva ragione Antonella Clerici : La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici non funziona. Gli ascolti sono a picco e i cambiamenti voluti dalla nuova presentatrice – più rubriche e meno ricette – non convincono. Molti telespettatori criticano poi la fidanzata di Matteo Salvini perché è troppo costruita. Anche la scelta di certi look non giova. Gli abitini in seta o eccessivamente scollati non si adattano a una trasmissione prettamente ...

«Aveva ragione Antonella» : ritorno al passato a La Prova del Cuoco - ecco l'annuncio di Elisa Isoardi : FUNWEEK.IT - Ascolti in caduta libera per La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi che a 10 giorni dall'inizio della nuova stagione non ha ancora trovato il feeling giusto col pubblico. La nostalgia verso ...

Clamoroso a “La prova del cuoco” di Elisa Isoardi. La Rai cambia : “Aveva ragione Antonella” : Dopo il Clamoroso flop del debutto, c’è ancora ovviamente grande curiosità intorno a quello che succede a ”la prova del cuoco”. I numeri, i dati di ascolto, relativi alle nuove puntate del programma condotte da Elisa Isoardi non sono stati dei migliori e rispetto alle edizioni condotte da Antonella Clerici il calo registrato ha fatto saltare sulla sedia i vertici Rai. Prendere il posto della Clerici non è stato facile, perché ...

Elisa Isoardi - La Prova del Cuoco/ “Antonella Clerici? La sento spesso privatamente” : A pochi giorni dall'esordio a La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi anticipa alcune delle novità della prossima edizione tra nuove rubriche e una durata maggiore. (Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 23:07:00 GMT)

'Si volta pagina con gioia' : il messaggio di Antonella Clerici nel giorno del debutto di Elisa Isoardi : È iniziata una nuova vita per Antonella Clerici, trasferitasi al Nord per stare insieme al suo amato Vittorio Garrone. Mentre la collega Elisa Isoardi si apprestava a debuttare con la nuova edizione ...

Elisa Isoardi - trucco leggero e poesia per l'esordio alla Prova del Cuoco : 'Ciao Antonella' : Elisa Isoardi si aggira tra i fornelli della Prova del Cuoco nel rassicurante chemisier rosso fragola, tiene il ritmo della gara e dei collegamenti, si guarda bene dall'indossare il grembiule pur ...

Elisa Isoardi e Antonella Clerici - ecco la foto che mette fine ai gossip : Una fotografia mette fine a tutti i pettegolezzi e le indiscrezioni che vogliono Elisa Isoardi nemica giurata di Antonella Clerici . Le due primedonne hanno postato su Instagram uno scatto che le ...

Antonella Clerici - il messaggio su Instagram per Elisa Isoardi sorprende : Antonella Clerici ha postato sul suo profilo Instagram una foto con Elisa Isoardi e a commento scrive: “In bocca al lupo x la tua #provadelcuoco”. Un messaggio chiaro rivolto non tanto alla conduttrice che ha preso il suo posto al timone della nota trasmissione di cucina, ma alle malelingue che vogliono mettere zizzania tra le due donne. Antonellina ha voluto dimostrare tutta la sua solidarietà alla Isoardi che il 10 settembre ...