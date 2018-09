Ed ora vi racconto Messina | in diretta da piazza Unione Europea Video

Gf Vip - ora Merola si confessa : "Vi racconto il sesso con Moana" : Valerio Merola si confessa davanti alle telecamere del Grande fratello Vip. 'Merolone' parla del suo passato e ad un certo punto fa un riferimento a Moana Pozzi con cui avrebbe avuto una storia d'...

Serie B - la Quinta giornata - Il Fotoracconto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Video di Marco D’Amore in Stanotte a Pompei al fianco di Alberto Angela per il racconto di un evento che sta ancora accadendo : Un sabato sera dedicato alla cultura e al sapere perché Alberto Angela non teme niente e nessuno e sa bene che il pubblico lo premierà così come farà lo stesso con Marco d'Amore che in Stanotte a Pompei gli farà da spalla. L'appuntamento su Rai1 oggi, 22 settembre, è con Alberto Angela e il suo viaggio a Pompei, nel 79 d.C., la notte prima dell’eruzione. Il viaggio di “Stanotte a Pompei” inizierà proprio nelle ore antecedenti la catastrofe e ...

Costantino Della Gherardesca : «Vi racconto il nuovo Pechino Express (senza Eleonora Brigliadori)» : I MattutiniLe Signore Della TvLe ColicheI RidancianiI SurfistiManeqquinI PoetiI Promessi SposiLa «crisi del settimo anno», quella che secondo un detto popolare colpirebbe le relazioni più durature, Costantino Della Gherardesca non sa cosa sia. A Pechino Express ci arriva nel 2012, prima come concorrente e poi come conduttore, eppure eccolo ancora qui: spigliato, sorridente, entusiasta, con la stesso voglia di fare e la stessa ironia caustica che ...

Ancora un incidente stradale – Ex ciclista professionista travolto da un’auto : il racconto e le condizioni [FOTO] : Impatto violento e brutto volo: Marco Giovannetti protagonista di un terribile incidente stradale mentre si allenava in bicicletta I ciclisti non hanno pace, a poco più di un anno dalla tragica morte di Michele Scarponi che avrebbe dovuto in qualche modo mettere in allerta tutti gli automobilisti, un ex ciclista professionista è stato travolto da un’auto mentre si allenava, domenica scorsa. Questa volta, fortunatamente, nessun ...

Serie B - la terza giornata - IL FOToraCCONTO : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Un mese dopo il racconto di Davide - sopravvissuto alla tragedia del ponte Morandi : I ricordi del vigile del fuoco salvo sul ponte crollato: 'io miracolato, ma non mi do pace per tutti quelli che non ce l'hanno fatta' -

90 anni fa muore Italo Svevo : nella Coscienza di Zeno - il racconto dell’uomo contemporaneo : Sono passati 90 anni dalla scomparsa di Italo Svevo: nato a Trieste come Hector Schmitz, Svevo ha inventato personaggi emblematici, propri di un’epoca conflittuale e ricca di spinte contrastanti. Alfonso Nitti ed Emilio Brentani e Zeno Cosini sono le maschere più riuscite, e più famose, dell’uomo del Novecento.Continua a leggere

Vi racconto la vera storia politica e finanziaria che cela il Ponte Morandi e Autostrade : ... formazione, relazioni, rete di sue società, di intrecciare obiettivi simil-affaristici, alienazione di interessi nazionali e propaganda politica sull'efficacia e sulla moralità di simili scelte, ...

Terremoto - il racconto dei molisani : “Notte passata in auto”. Ancora “forte il ricordo del sisma 2002” : Crepe nei muri, pioggia di calcinacci, pavimenti lesionati, strade ulteriormente dissestate, ma soprattutto tanta, tanta paura. “Non abbiamo chiuso occhio stanotte. Dopo 16 anni dal sisma di San Giuliano viviamo di nuovo l’incubo del Terremoto“, parla Maria 59 anni, dalla provincia di Campobasso dove il 16 agosto sera due scosse di 5.1 e 4.5 hanno interrotto il clima di vacanza ferragostana nella piccolo regione del centro sud. ...

Ponte Morandi - il racconto di un testimone : "Prima un fulmine - poi il crollo" : Emergono nuovi dettagli sulle cause del crollo del Ponte Morandi. Alcuni testimoni, che si trovavano nei paraggi al momento del cedimento, hanno visto "un fulmine colpire il Ponte". "Erano da poco passate le 11,30 quando abbiamo visto il fulmine colpire il Ponte - ha detto Pietro M. all'Ansa - e abbiamo visto il Ponte che si andava giù".Anche Valerio Staffelli, anchorman di Striscia la Notizia, scrive su twitter: "Scusate ho visto ...

Edoardo Raspelli violentato : «Avevo 14 anni - erano in sei. Lo racconto solo ora» : Sul settimanale ' Cronaca Vera' racconta: ' Era estate, vacanze in un collegio con altri ragazzi a Chiavari. Quasi un castello in cui ogni studente aveva una stanza. Io ero nella mia. Un pomeriggio ...

Edoardo Raspelli violentato : 'Avevo 14 anni - erano in sei. Lo racconto solo ora' : Sul settimanale ' Cronaca Vera' racconta: ' Era estate, vacanze in un collegio con altri ragazzi a Chiavari. Quasi un castello in cui ogni studente aveva una stanza. Io ero nella mia. Un pomeriggio ...

Caporalato : il racconto di Michele Placido : Michele Placido racconta il lavoro degli schiavi dei caporali nella sua terra. 14 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook