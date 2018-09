Ecco la bevanda che aiuta a sopportare il dolore | aumenta la soglia di tolleranza

meteoweb.eu

(Di domenica 30 settembre 2018) In occasione della Giornata Internazionale del Caffè sono stati divulgati i risultati di una ricerca condotta dallo psicologo Burel Goodin della University of Alabama, pubblicata su Psychopharmacology: secondo lo studio, bere regolarmente caffè o altre bevande contenenti caffeinail, in quantoladi. I ricercatori hanno studiato 62 soggetti dai 19 ai 77 anni e stimato per l’intero campione un consumo medio di caffeina di 170 milligrammi al giorno – circa due tazzine di caffè – sebbene il 15% dei partecipanti consumasse oltre 400 milligrammi al giorno di caffeina. E’ stato quindi condotto test per misurare laindividuale del: i volontari venivano stimolati sull’avambraccio con applicazione di calore e pressione a intensità crescenti e decrescenti e veniva chiesto loro di indicare quando il ...