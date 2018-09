Ebola in Congo | Unicef | 43 sopravvissuti dallo scoppio dell’epidemia

Epidemia di Ebola in Congo - OMS : rischio di diffusione all’estero “molto alto” : Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio che l’Epidemia di virus Ebola si diffonda fuori dai confini del Congo è “molto alto” dopo la scoperta di 2 casi vicino al confine con l’Uganda. Per l’OMS lo scoppio della febbre emorragica nella parte nord-orientale del Paese è più preoccupante del precedente focolaio del nordovest: è più difficile da contenere a causa di una popolazione fitta e della ...

Nel nord del paese c'è il rischio di una rapida diffusione del virus, anche per la riluttanza della popolazione a farsi vaccinare

Ebola - Save the Children : preoccupazione per i nuovi casi in Congo : Save the Children esprime forte preoccupazione per la conferma di cinque nuovi casi di Ebola identificati negli ultimi giorni nella Repubblica Democratica del Congo. Save the Children sta lavorando in stretto coordinamento con il governo della RDC, le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni umanitarie internazionali e i servizi sanitari locali per contenere la diffusione del virus Ebola. Tchomia, situata sul lago Alberto, si trova 62 km a ...

Epidemia di Ebola in Congo - OMS : potrebbe “peggiorare rapidamente” : Secondo Peter Salama, direttore per le emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo rischia di “peggiorare rapidamente” a causa dei continui attacchi di gruppi armati, della resistenza delle comunità e della diffusione geografica della malattia. “Siamo estremamente preoccupati per il fatto che diversi fattori potrebbero aggiungersi nelle prossime ...

Congo - 155 bambini orfani o non accompagnati dopo epidemia Ebola - : A dirlo è l'Unicef che nel conteggio ha compreso chi ha perso uno o entrambi i genitori o le persone che se ne prendevano cura e anche coloro che sono rimasti soli mentre i loro parenti si trovano in ...

Epidemia di Ebola in Congo - Unicef : 155 bambini rimasti orfani : L’Unicef ha reso noto che finora sono 155 i bambini rimasti orfani o non accompagnati in seguito all’Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo orientale. I bambini che hanno perso un genitore a causa del virus sono a rischio di stigmatizzazione, isolamento o abbandono, in aggiunta all’esperienza di aver perso una persona amata o una persona che si prende cura di loro: ”La perdita di un genitore o di una ...

Ebola - nuovi casi nella Repubblica Democratica del Congo : L’Unicef si è subito attivato nella risposta contro il virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo per fornire sostegno a migliaia di persone, compresi i bambini, a rischio nella città di Butembo, a seguito della recente conferma da parte del Governo di due nuovi casi di Ebola. “Butembo è un’importante città commerciale e ha quasi un milione di abitanti. C’è quindi un rischio reale che il virus possa diffondersi ...

Ebola - MSF : 65 curati nel primo mese d’intervento in Nord Kivu in Congo : L’organizzazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere ha reso noto di avere trattato 65 pazienti confermati di Ebola nel primo mese di intervento in Nord Kivu, in risposta alla nuova epidemia in Repubblica Democratica del Congo: si tratta di oltre l’80% di tutti i pazienti confermati ricoverati nei centri di trattamento Ebola nel primo mese di questa epidemia, spiega l’organizzazione, sottolineando che, tra i pazienti ...

Ebola : l’epidemia si diffonde in Congo - almeno 88 morti : Nella Repubblica democratica del Congo è in aumento il bilancio delle vittime della nuova epidemia di Ebola: sono ormai 88, secondo quanto reso noto dal Ministero della Sanità. Il virus si è diffuso nella città di Butembo, dove risiedono un milione di persone: i primi casi confermato nella località sono una donna e un membro dello staff medico che la curava. La donna è deceduta oggi dopo essere scappata dalla vicina Beni e aver “rifiutato ...

Ebola : rallenta l’epidemia in Congo - ma la vigilanza resta alta : Prosegue ma rallenta l’epidemia di Ebola in Congo: si registra un cauto ottimismo sulla possibile fine, anche se la guardia rimane alta. La situazione viene seguita da vicino dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha censito finora 120 casi e 80 vittime in un mese. “Il trend nei casi suggerisce che le misure di controllo stanno funzionando: il tasso di follow up dei contatti a rischio è migliorato notevolmente, la ...

Repubblica Democratica del Congo - 77 i morti per epidemia di Ebola : E' salito a 77 il numero delle vittime della nuova epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo: lo hanno reso noto fonti del Ministero della Sanità del Paese africano. In totale, i casi ...

Ebola in Congo : mobilitazione Unicef per 82mila bambini nelle zone colpite : Oltre 82.500 bambini si preparano al nuovo anno scolastico nelle aree colpite dall’Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo: l’Unicef sta ampliando i programmi per l’istruzione, la salute, l’acqua e i servizi igienico-sanitari per aiutare le scuole a fornire ambienti per l’apprendimento sicuri per bambini e insegnanti. “L’istruzione è un diritto per ogni bambino ed è essenziale per sviluppare il loro pieno ...

Ebola : le vittime in Congo salgono a 75 : Si è aggravato il numero di vittime della nuova epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: sono ormai 75, secondo quanto reso noto fonti del Ministero della Sanità. I casi segnalati attualmente sono 111, di cui 83 confermati e altri 10 probabili. Su 83 pazienti infetti, 18 sono guariti. L'articolo Ebola: le vittime in Congo salgono a 75 sembra essere il primo su Meteo Web.