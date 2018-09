E Salvini si ritrova a sorpresa alleato dei super comunisti

ilgiornale

(Di domenica 30 settembre 2018) L a manovra? È di sinistra, non ha dubbi il governatore pugliese Michele Emiliano che ci va giù entusiasta manco fosse roba sua. "Probabilmente avrei provato a farla anche io così, fossi stato al posto del governo". "Ritorna il primato della politica sull"economia",esulta Stefano Fassina, ormai sdoganatissimo Fassina-chi? della (fu) era renziana. "E chi oggi, in nome del mantra dei mercati, spera nell"assalto all"Italia e al suo debito per attaccare il governo, commette l"ennesimo errore politico", ragiona persino il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. Fatto sta che in questa manovra, (forse, chissà) smaccatamente di sinistra, ci sia pennello il capo dei sovranisti e leghisti Matteo, sostenendo che aiuta i deboli e i ceti medi nella stessa misura. Quadra trovata o equazione impossibile? "È in netta contraddizione con se stesso", commenta uno dei leader ...