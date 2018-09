E adesso chi cercherà un posto di lavoro?

Allerta Meteo - l’Uragano “Zorbas” adesso si abbatte sulla Grecia : Paese paralizzato - rischio catastrofe [MAPPE] : 1/12 ...

ATP Pechino – Berrettini ad un passo dal main draw : sconfitto Zhang - adesso manca solo l’ultimo step : Matteo Berrettini supera Zhizhen Zhang e approda all’ultimo turno delle qualificazioni per il main draw dell’ATP di Pechino Matteo Berrettini è approdato al turno decisivo delle qualificazioni del ‘China Open’ (cemento, montepremi di 3.401.860 dollari) in corso a Pechino. Il 22enne romano, numero 60 del mondo, ha sconfitto all’esordio 6-3, 6-2 il cinese Zhizhen Zhang, numero 340 del ranking mondiale. Domani ...

Rimpasto di governo - da Giovanni Tria a Giulia Grillo : i ministri che rischiano adesso : A cento giorni dal giuramento e approvata la legge di Bilancio si va verso il Rimpasto di governo, necessario per rinvigorire l'esecutivo. Se Giovanni Tria , nonostante sia stato protagonista del ...

Svolta militare di Di Maio : per le poltrone chiave adesso arruola i generali : Roma - In passato, soprattutto a sinistra, fioccarono le polemiche quando nel 1995 prima e nel 2011 poi i premier tecnici Dini e Monti nominarono un esponente delle Forze armate alla Difesa, rispettivamente il generale Corcione e l'ammiraglio Di Paola. Dai banchi di Rifondazione era tutto uno stracciarsi le vesti sul ripudio della guerra sancito nella Costituzione. Oggi con il governo del cambiamento è tutto diverso: alla Difesa siede una ...

Monte Serra a fuoco – Lo sfogo di Giovanni Visconti : “pochi giorni fa si bruciava dal caldo - adesso…” : Il Monte Serra a fuoco: Giovanni Visconti commenta sui social l’incendio che sta devastando la terra pisana Solo pochi giorni fa il Monte Serra era protagonista affascinante del Giro della Toscana, la corsa di ciclismo vinta da Gianni Moscon. Adesso, la montagna pisana è in fiamme: uno “scenario apocalittico” che ha costretto allo sfollamento di 500 abitanti. Un un enorme incendio di origine quasi certamente dolosa, che ...

Terry Gilliam : 'adesso che ho finito il mio Don Chisciotte mi sento contento - ma anche vuoto' : L'intervista a Terry Gilliam per L'uomo che uccise Don Chisciotte che, il regista di Brazil, riesce a portare sugli schermi dopo 20 anni di lavorazione travagliata. E adesso si sente perduto senza il ...

Sassuolo d’alta quota - Empoli annichilito : De Zerbi adesso ha le… vertigini : Un Sassuolo da favola: vittoria e secondo posto in classifica alle spalle solo della Juventus Il Sassuolo grida presente! Splendida prestazione questa sera contro l’Empoli per l’anticipo della quinta giornata di campionato. Gli ospiti hanno iniziato subito forte, con la rete di Caputo al primo minuti di gioco, i padroni di casa hanno subito reagito con l’importante pareggio di Boateng al 13′. Dopo ...

Mondiali Volley 2018 – Che Italia a Milano! Vittoria facile contro la Finlandia : adesso occhio alla Russia [GALLERY] : L’Italia manda al tappeto la Finlandia in poco più di un’ora: gli azzurri di Blengini iniziano col piede giusto la seconda fase dei Mondiali di Volley 2018 E’ iniziata col piede giusto, per gli azzurri, la seconda fase dei Mondiali di Volley 2018. L’Italia ha letteralmente asfaltato la Finlandia, all’esordio davanti al pubblico milanese. Dopo l’en plein fatto a Firenze con 5 vittorie su cinque, ...

Tavecchio esclusivo : adesso facciamo i conti : Provi a togliere il calcio a chi scommette e poi ne riparliamo ' Leggi l'intervista completa sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Tutto sulla Nazionale Cds Tv

L’espulsione di Cristiano Ronaldo “illumina” la Juventus : adesso Allegri chiede la Var in Champions League dopo averla combattuta in Serie A : Nella giornata di ieri è andata in scena la giornata della fase a gironi di Champions League, importante successo della Juventus sul campo del Velencia, decisiva la doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutto gesto nel primo tempo da parte di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha tirato i capelli all’avversario Murillo ed adesso rischia da una a tre giornate di squalifica. Al termine della partita il tecnico della Juventus Allegri ...

Champions League - le quote adesso ‘premiano’ l’Inter in chiave passaggio del turno : Inter vittorioso alla prima uscita in Champions League contro i rivali del Tottenham, il girone si mette bene per i nerazzurri L’esordio è stato ‘pazzo’, proprio come la nomea dell’Inter: i nerazzurri hanno celebrato il loro ritorno in Champions con una rimonta mozzafiato, ribaltando la partita con il Tottenham nei minuti finali. Dopo il 2-1 a San Siro la squadra di Spalletti fa un passo avanti verso la ...

Maurizio Martina risponde a Carlo Calenda : “adesso basta! Pd non può estinguersi - chiedo meno arroganza” : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, risponde a Carlo Calenda e alle polemiche delle ultime ore interne al partito: "Adesso basta. Chi pensa che il Pd si debba estinguere non capisce che oggi siamo l'unico argine al pericolo di questa destra. chiedo a tutti generosità e meno arroganza, non se ne può più delle prediche dei singoli che pensano di avere verità in tasca".Continua a leggere

Infaticabile Dzeko. Dal Chievo al Real - adesso serve lui : ... a 32 anni l'imprescindibile resta sempre lui, Edin il bosniaco , nonostante abbia giocato anche in Nazionale, ricordano Cecchini e Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. L'allenatore lo sa, ma la ...

Picchia e violenta la figlia : condannato a 7 anni in primo grado - ma per adesso niente carcere : Una storia dolorosa quello che arriva dal Trentino. Vittime due bimbi e il loro padre-orco. La piccola sarebbe stata anche abusata sessualmente dal padre. L'uomo condannato nelle sentenza di primo grado, ma quasi certamente si andrà in Cassazione.Continua a leggere