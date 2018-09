Dries Mertens non getta la spugna

Napoli - Dries Mertens partirà ancora dalla panchina : Dries Mertens partirà dalla panchina nell’incontro del Napoli contro la Fiorentina, il belga potrebbe giocare dall’inizio in Champions League Dries Mertens non riesce a trovare un posto da titolare con costanza nel suo Napoli, anche se con l’arrivo della Champions League, Ancelotti sarà costretto per forza di cose a ruotare il trio d’attacco. Nel weekend però, Mertens partirà nuovamente dalla panchina contro la ...