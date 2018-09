Doppio test per Xiaomi Mi 8 Explorer Edition | che se la cava bene nelle mani di

Mondiali Volley 2018 femminili – L’Italia sfida l’Azerbaigian in un Doppio test match : Mondiale Volley 2018 femminile: doppio test match contro l’Azerbaigian per le azzurre In vista dell’esordio nel Campionato del Mondo femminile 2018 (29 settembre – 20 ottobre) le azzurre di Davide Mazzanti sono al lavoro a Sendai. Oltre agli allenamenti Chirichella e compagne domani e mercoledì saranno impegnate in due amichevoli contro l’Azerbaigian (Pool C del Mondiale), entrambe in programma alle ore 11.30 ...

Proteste a Barconecchia : Doppio corteo di anarchici contro la chiusura dei confini : Centinaia di anarchici hanno sfilato in corteo a Bardonecchia per manifestare contro le politiche dell"immigrazione italiane e francesi cha hanno previsto uno stretto giro di vite ai confini.Molti di loro - se ne sono contati circa duecento - sono giunti nella frazione di Melezet provenendo da più Paesi: Italia, Austria, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Inghilterra e Svizzera.Qui sono stati controllati e identificati dalla forze dell'ordine ...

Doppio passaporto per l’Alto Adige - il ministro Moavero Milanesi per protesta cancella il viaggio in Austria : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non andrà al vertice bilaterale con l'omologa Austriaca per protesta contro "le ricorrenti affermazioni circa lo studio di un disegno di legge ad hoc del governo Austriaco per conferire la cittadinanza dell'Austria e il relativo passaporto ai cittadini italiani dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina".Continua a leggere

Paulo Dybala delude con l’Argentina - ma ha già la testa alla Juve : “Doppio impegno importante” : Paulo Dybala pronto a tornare in campo con la Juventus in campionato dopo una spedizione non positiva con la maglia dell’Argentina Paulo Dybala è stato utilizzato per uno scampolo di partita dall’Argentina di Scaloni. Contro la Colombia non ha certo brillato ed ora è pronto a tornare in Italia per far grande la sua Juventus la fianco di CR7: “Cristiano Ronaldo è un grande calciatore, ho già la fortuna di giocare con Lionel ...

SPY RAI/ Il Doppio gioco di Forza Italia sulla testa di Foa : Si discute molto della candidatura di Marcello Foa alla Presidenza della Rai. Che potrebbe essere oggetto di uno scambio politico o di un casus belli, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:03:00 GMT)NOMINE RAI/ Salini, Foa e il metodo Gattopardo usato da Lega e M5s, di YodaSPY FINANZA/ I destini di Tusk e Salvini decisi a Washington, di M. Bottarelli