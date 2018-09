DOPO IL DEF Il piano B di Savona ha la strada spianata

Quota 100 e minime più alte : le pensioni DOPO il Def : Almeno 38 anni di contributi e 62 anni di età: questi dovrebbero essere i requisiti per l'uscita dal lavoro. Restano da...

Pensioni : quota 100 da 62 a 64 anni le ipotesi DOPO l'aggiornamento del Def : I due leader di Movimento 5 Stelle e Lega, cioè i due Vice Premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riusciti a vincere una specie di battaglia interna al Governo. Nella nota di aggiornamento del Def presentata ieri, sono riusciti a strappare il 2,4% del deficit, vincendo le perplessita' del Ministro dell’Economia Tria. Questo significa maggiori spazi nella manovra di Bilancio che ad ottobre iniziera' il suo iter, cioè maggiori soldi a ...

DOPO il Def l'Ue si prepara allo scenario peggiore : isolare l’Italia : Bruxelles. Se la disciplina dei mercati non convincerà il governo populista a cambiare idea subito, nell’ultima settimana di ottobre la Commissione europea invierà una lettera all’Italia per annunciare la bocciatura del progetto di bilancio e chiederne una nuova versione, iniziando al contempo i pre

DOPO IL DEF/ Sapelli : M5s e Lega possono far cadere il muro di Bruxelles : Il Governo Lega-M5s ha deciso di portare il deficit al 2,4% del Pil. Dall'Italia può partire una riforma importante delle regole che sorreggono l'Europa, dice GIULIO Sapelli(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Sapelli: Salvini ha venduto il Nord al partito dell'austerityDEFICIT/ Perché se Macron disobbedisce all'Europa nessuno dice niente?, di P. Annoni

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ DOPO il Def prudenza massima dei sindacati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 29 settembre. Dopo il Def prudenza massima dei sindacati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Il Governo ha deciso che il deficit/Pil per il 2019 sarà del 2,4%. In questo modo ci saranno più risorse per gli interventi da inserire nella Legge di bilancio, tra cui la RIFORMA delle PENSIONI. A quanto pare per le PENSIONI di cittadinanza ci vorranno circa 10 miliardi, ...

Assegni - uscita e contributi : ecco le pensioni DOPO il Def : Le pensioni stanno cambiando in modo radicale. Il provvendimneto inserito nel Def di fatto è propedeutico ad un totale superamento della riforma della Fornero. Il cambiamento del sistema previdenziale è certamente uno dei punti più discussi nella nota di aggiornamento varata in Consiglio dei Ministri e rappresenta una voce di spesa importante nella legge di Bilancio che toccherà quota 2,4 per cento nel rapporto deficit/Pil. Le nuove regole per ...

Manovra - Tria tentato dallo strappo : ipotesi dimissioni DOPO l'ok al Def : Il giorno dopo il 'ce l'abbiamo fatta' lanciato da Luigi Di Maio sul balcone di Palazzo Chigi è un giorno di lunghi silenzi e ripetute rassicurazioni. I primi arrivano dal grande 'sconfitto' della ...

La reazione dell'Europa e dei mercati DOPO che il governo ha optato per un deficit al 2 - 4% : 'Sono molto confidente - ha aggiunto - che quando i mercati, i nostri interlocutori conosceranno nei dettagli la manovra, lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamenti della nostra economia'.

Ecco quanto costerà un mutuo DOPO l'aumento del deficit : Roma. Nell’Europa occidentale, durante il tardo medioevo, si diffuse l’iconografia della danza della morte, o danse macabre. Nelle arti letterarie e pittoriche è la rappresentazione di una processione con figure viventi e morte: i viventi sono disposti in ordine di rango, dal papa all’imperatore, da

Piazza Affari DOPO il Def perde 20 miliardi in un giorno : La reazione dei mercati finanziari all’innalzamento del deficit/Pil al 2,4% è stata piuttosto violenta. Piazza Affari ha chiuso l’ultima seduta della settimana con un calo del 3,7%. Lo spread BTp-Bund, che nel corso della giornata si era impennato fino a quota 280, ha terminato a quota 267, ai livelli di agosto. La capitalizzazione del listino milanese è scivolata da 636 a 615 miliardi. Il sottoindice delle banche ha ...

DOPO il Def ecco la Manovra : 40 miliardi di promesse finanziate "in deficit" : Reddito e della pensione di cittadinanza, flat tax, condono fiscale e la revisione della legge Fornero: quanto occorrerà...

Piazza Affari DOPO il Def perde in un giorno 20 miliardi : La reazione dei mercati finanziari all’innalzamento del deficit/Pil al 2,4% è stata piuttosto violenta. Piazza Affari ha chiuso l’ultima seduta della settimana con un calo del 3,7%. Lo spread BTp-Bund, che nel corso della giornata si era impennato fino a quota 280, ha terminato a quota 264, ai livelli di agosto. La capitalizzazione del listino milanese è scivolata da 636 a 615 miliardi. Il sottoindice delle banche ha ...

Barclays : 4 conseguenze DOPO la decisione sul Def : La sfida a Bruxelles Il mercato giudicava praticamente sicura una manovra che non andasse oltre il 2%, limite massimo per giunta anche poco tollerato dal ministro dell'economia Giovani Tria che ...

Piazza Affari e BTP in crisi DOPO NaDef. FTSE MIB -4 - 15% : Non è passata la linea del rigore del ministro dell'economia Giovanni Tria, voleva l'1,6%, e nemmeno un'ipotesi di mediazione al 2% circa: Di Maio e Salvini hanno quindi vinto la partita, ...