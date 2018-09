Donne che non sapevano dirlo

Uomini e Donne/ Mara Fasone ha mentito : spunta la foto che svela l'inaspettato retroscena (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mara Fasone ha già partecipato al programma e in studio ha detto una piccola bugia al pubblico....(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : l’Italia open perde dall’Inghilterra un incontro che avrebbe potuto pareggiare - Donne ok contro l’Ecuador : Nuova giornata in chiaroscuro per l’Italia alle Olimpiadi Scacchistiche 2018. Il quinto turno ha visto la squadra open perdere per 3-1 dall’Inghilterra una partita che, al netto della maggiore forza di gioco della squadra inglese, avrebbe potuto pareggiare. Torna invece a vincere la nazionale femminile, che ha regolato il non difficile impegno dell’Ecuador. Veniamo al match dell’Italia open: l’ex numero 4 del mondo ...

Fertilità - a che età inizia a ridursi nelle Donne? Solo il 5% lo sa : Nonostante molti pensino di essere informati, in realtà Solo il 5% delle persone sa a che età la Fertilità delle donne inizia realmente a ridursi. In realtà infatti le possibilità biologiche di una donna di avere figli iniziano a ridursi già dopo i 30 anni, mentre una buona parte (27%) pensa che ciò accada ben più tardi, verso i 40-44 anni. E’ uno dei dati emersi da un’indagine nell’ambito del sistema di sorveglianza Passi ...

Milano - Sala dice "no" a due padri gay : "Ma perché le Donne sì?" : A giugno, davanti a tutte le telecamere, il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva corretto gli atti di nascita di bimbi di due donne nati in Italia ma tramite fecondazione eterologa. Era stato un gesto impegnativo che il sindaco aveva commentato dicendo: "Siamo felici che nella nostra città siamo tutti uguali". Ma adesso, quest'uguaglianza sembra essere già finita: come dimostrato dal caso di due uomini che hanno raccontato le loro vicissitudini ...

"Cerco 150 Donne nere per un'opera d'arte alla Reggia di Caserta. Ho scritto anche al Papa" : Quale forma prenderà la sua opera lo saprà solo il 2 ottobre, quando alla Reggia di Caserta andrà in scena #Vuoto2. Una performance fotografica fatta di donne con la pelle sulle orme di un altro esperimento artistico . "Inizialmente 'Vuoto' non era concepita come un dittico, lo è diventata col tempo" racconta Giuseppe Palmisano ad HuffPost, "non escludo che in futuro il progetto possa diventare seriale". Fotografo, ...

Perché le Donne si giudicano male tra loro? : Nonostante tutti i bei discorsi sulla solidarietà femminile, a volte le donne non possono proprio fare a meno di esprimere giudizi (negativi) su altre donne. Ma Perché succede? Dovremmo essere le prime, in questo mondo che continua a sgambettare per non essere della nostra taglia, a capire l’importanza di sostenerci e confrontarci l’una con l’altra. E invece non lo facciamo, ma continuiamo a darci addosso appena una di noi fa cose che non ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : l'addio di Lorenzo e Marco che lasciano il programma : L'appuntamento con Uomini e donne ritorna in onda oggi pomeriggio, con la messa in onda della puntata finale di questa settimana. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che verrà trasmessa la seconda parte della registrazione di questa settimana del trono classico, durante la quale ci saranno un bel po' di colpi di scena e anche quello che potrebbe essere definito lo 'sterminio' di corteggiatori da parte dei tronisti in carica. Spoiler Uomini e ...

Michelle Hunziker dalla parte delle Donne con "Doppia Difesa" : Milano, askanews, - "Il nostro impegno, è la nostra quotidianità: aiutare le vittime di violenza con la nostra Fondazione Doppia Difesa che ha sede a Roma e adesso stiamo combattendo per far passare "...

Uomini e Donne anticipazioni : NICOLA PANICO in studio - ecco perché : Continuano le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne e non mancano alcune sorprese; scopriamo insieme che cosa è avvenuto nella puntata registrata ieri sera (mercoledì 26 settembre 2018). Come è emerso negli scorsi giorni sul web, Maria De Filippi è tornata ad occuparsi del “caso” Sara Affi Fella e ha deciso di ospitare il suo ex NICOLA PANICO: quest’ultimo, durante uno sfogo con l’autore Claudio Leotta, ha ...

Uomini e Donne - la confessione di Nicola Panico : ‘Sara Affi Fella diceva che ci saremmo sposati’ : “Ho subito pressioni per non parlare (persone della sua famiglia, amiche in comune), ma è giusto che difenda la mia vita, perché per dieci mesi sono stato un fantasma”. Nicola Panico parla del caso del momento: l’inganno che la ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella ha tramato contro il pubblico, i corteggiatori, e la redazione del programma. Panico, ex fidanzato di Sara, vuota il sacco con Witty Tv e spiega di essere ...

WWE Evolution – Lita a SportFair : “ecco perché ho scelto Mickie James. Donne pronte per WrestleMania!” : SportFair ha avuto l’onore e il piacere di intervistare Lita, leggendaria hall of famer della WWE che ha risposto alle nostre domande in merito al PPV Evolution, alla sua carriera e al futuro della divisione femminile Mentre l’America si divide fra scandali sessuali nel mondo di Hollywood e resta scottata dalla questione sessismo e parità dei diritti uomo-donna nello sport, dopo il caso Serena Williams, la WWE dimostra ancora una volta di ...