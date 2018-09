Donald Trump | Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati Mi ha scritto belle

Donald Trump : "Con Kim Jong-un ci siamo innamorati" - : "Mi ha scritto belle lettere - ha detto il presidente americano parlando del leader della Nord Corea - Le tensioni tra i due Paesi si sono allentate e l'interruzione dei test nucleari è un segnale che ...

Prima uscita ufficiale per la Cadillac Presidenziale “The Beast” di Donald Trump [FOTO] : Progettata per resistere a qualsiasi attacco terroristico, la Cadillac One di Trump vanta un equipaggiamento militare e al suo interno nasconde campioni di sangue del Presidente La Cadillac One, limousine Presidenziale di Donald Trump soprannominata anche con il nome di The Beast (la bestia) è stata protagonista della sua Prima uscita ufficiale in occasione della partecipazione del Presidente USA all’assemblea generale ...

Spike Lee : 'Donald Trump ci fa vivere pericolosamente' : È un film contro questa deriva a destra che sta prendendo il nostro mondo. Poi lui è lì, a Washington, ha i codici nucleari, mentre io non ho niente se non il mio fare film. Sono loro la mia arma. Lo ...

Donald Trump usa l’Onu per attaccare l’Iran : Trump ha voluto approfittare della presidenza del Consiglio di sicurezza, che questo mese spetta agli Stati Uniti, per assumere la postura di capo del mondo, almeno per qualche ora. Leggi

Donald Trump : in 4 mesi piano pace Medioriente : Il presidente americano Donald Trump, dopo l’incontro con Benjamin Netanyahu, ha annunciato che il piano di pace per il Medio Oriente sarà presentato «entro due, tre mesi». Trump aveva promesso in campagna elettorale «l’accordo del secolo» e ha confermato che intende riuscirci «entro il mio primo mandato» che scade a gennaio 2021. --Il presidente Usa Trump svelerà il suo piano per la pace in Medioriente entro quattro mesi. Lo ha detto ...

Donald Trump difende Giudice Kavanaugh : Resta dov'è : Il Giudice nominato per la Corte Suprema liquida le accuse come "calunnie". Il presidente: "Sono con lui fino in fondo". Intanto una terza donna si fa avanti. Il Giudice Michael Avenatti ha fatto sapere di rappresentare una donna che “ha informazioni credibili sul Giudice Kavanaugh e su Mark Judge. Già due donne prima della cliente di Avenatti hanno detto di essere state oggetto di abusi sessuali da parte del Giudice, Christine Blasey Ford e ...

Donald Trump ALL'ONU PER ATTACCARE L'IRAN/ Ultime notizie - monito all'Ue : "si comporti bene" : TRUMP fa ridere l’Onu: “Ho fatto più io di chiunque altro nella storia”. Risata generale al Palazzo di Vetro dopo l'inizio del discorso del presidente degli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 19:01:00 GMT)

La prima uscita pubblica della nuova Cadillac presidenziale di Donald Trump : Come da prassi sono i servizi segreti a collaborare direttamente con la General Motors per applicare alla vettura che scarrozzerà la persona più potente del mondo gli equipaggiamenti utili alla sua ...

Donald Trump usa l'Onu per attaccare l'Iran : A prescindere dai diversi gradi di ostilità verso la teocrazia di Teheran, infatti, non sono in molti a pensare che il mondo sarebbe un posto migliore dopo un rovesciamento dall'esterno del regime. ...

Donald Trump non fa sconti all'Onu : Sicuro di sé, il Presidente Usa rincara la dose dei suoi credo e striglia il mondo. Il sovranismo alla conquista del Palazzo di Vetro.

Donald Trump parla - l'Onu ride : "Un anno fa ero qui a dirvi cosa avremmo fatto, oggi sono qui davanti a voi per parlarvi degli straordinari progressi che l'America ha fatto". Queste le prime parole con cui il presidente Usa Donald Trump ha iniziato il suo intervento davanti all'Assemblea generale dell'Onu, sottolineando che "la mia amministrazione ha ottenuto più di ogni altra amministrazione nella storia" ha detto il presidente. Le sue parole sono state accolte dai ...

Il presidente sudcoreano ha consegnato un messaggio di Kim Jong Un a Donald Trump - : Il terzo vertice inter-coreano di quest'anno si è svolto nella capitale nordcoreana. Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha consegnato un messaggio dal leader nordcoreano Kim Jong Un al ...

